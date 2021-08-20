Олег Шелаев о поражении Зари: Обидно и незаслуженно, но Рапид на 100% воспользовался ошибками

Бывший игрок "Зари", "Шахтера", "Днепра", "Металлиста" и сборной Украины Олег Шелаев прокомментировал крупное поражение "Зари" со счетом 0:3 в матче плей-офф Лиги Европы против австрийского "Рапида"

- Перед ответной игрой шансы на попадание в групповой этап остались мизерные. Забить три мяча - задача сверхсложная, тем более "Рапид" будет играть по счету. Они выполнили локальную задачу и приедут с солидным гандикапом.

- Играли то хорошо, владели преимуществом, много создали моментов. Но…

- Можно владеть преимуществом, но в заключительной фазе атаке ты не проявляешь мастерство, креативность, настойчивость и много других факторов играющих роль, чтобы поставить точку – забить гол. Что касается владения мячом, все решает действия в штрафной площадке, либо непосредственно возле нее. И всем понятно: не реализация голевых и просто моментов - причина поражения. А их было достаточно. Забей Сайядманеш при счете 0:0, все сложилось бы по-другому. Если бы Кабаев реализовал момент при 0:1, счет сравнивается, и это бы дало возможность успокоиться, придало бы уверенность, и так же могло закончиться для "Зари" благополучно. Чтобы выигрывать, необходимы голы.

- Но голы были, только в ворота "Зари", после индивидуальных ошибок игроков обороны.

Важную роль играет индивидуальное мастерство не только игрока в атаке при завершении, но и мастерство защитника в умении играть в отборе, в выборе позиции, и не уступать в скорости нападающему. Как раз "Рапид" и воспользовался на 100 процентов ошибками и мелкими помарками. Но имеем факт на табло. Ведь у хозяев не было моментов, которые создала "Заря", и получилось за всю игру три атаки и три мяча. Обидное и незаслуженное поражение. "Заря" доминировала, атаковала, переигрывала, но получала голы в свои ворота.

Напомним, ответный матч в Запорожье состоится 26-го августа. В случае итогового поражения "Заря" продолжит выступления в Лиге Конференций.