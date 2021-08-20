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Паляница: В ответном матче с Рапидом только волевыми качествами не обойтись, нужно еще и мастерство

Лига Европы
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В первом матче луганчане разгромно проиграли Рапиду

Паляница: В ответном матче с Рапидом только волевыми качествами не обойтись, нужно еще и мастерство

zarya-lugansk.com

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Александр Паляница поделился своими впечатлениями о матче квалификации Лиги Европы "Рапид" – "Заря" (3:0).

"Я не буду оригинален, конечно, не ожидал такого результата.

В свое время мне пришлось поиграть в Австрии, поэтому знал, что местные футболисты хорошо обучены, стараются четко выполнять тренерскую установку. Вот и "Рапид" вчера понравился мне своим прагматизмом, каждый игрок знал, что ему делать в той или иной ситуации.

На мой взгляд, хозяева наиграли на победу, хотя многие могут утверждать, что счет не по игре, принимая во внимание то, что венцы реализовали все свои голевые моменты, а луганчане — нет. Однако в футболе и побеждает та команда, которая совершает меньше ошибок. Тем более таких нелепых, как в эпизоде с третьим пропущенным "Зарей" мячом. Может, в чемпионате УПЛ соперники и прощают такие промахи, но на международной арене наказание следует незамедлительно.

Футболистов "Зари" за бойцовский характер часто называют "мужиками". В повторном матче с "Рапидом" в Запорожье им представится возможность реабилитироваться. Только здесь лишь волевыми качествами не обойтись, нужно будет продемонстрировать и мастерство, которого вчера луганчанам в Вене явно не хватало", - сказал Паляница.

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В статье: Заря (Луганск) Рапид (Вена) Александр Паляница
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