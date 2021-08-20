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Скрипник: Будем надеяться, что фортуна нам улыбнется
Луганчане не оставляют надежд пробиться в группу ЛЕ
Фото: ФК Заря Луганск
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал
"Поздравляем "Рапид" с победой. 3:0 очень неприятный для нас счет. Реализация моментов у нас и соперника была абсолютно разной, я считаю, что мы заслужили забить пару голов.
Через неделю в ответной игре мы будем прилагать всевозможные усилия и пробовать различные комбинации.
Будем надеяться, что шансы, которыми мы не воспользовались сегодня, на следующей неделе получатся вдвойне и фортуна нам улыбнется, а мы для этого сделаем все возможное.
Очень трудно комментировать такую игру. Мы старались не играть от ворот, а наоборот идти вперед, на выход и в атаку.
Было создано много моментов и даже в разы больше, чем в обычных играх. Но футбол тем и прекрасен, что предсказать исход матча нельзя, все решается на поле", — сказал Скрипник.
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