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Скрипник: Будем надеяться, что фортуна нам улыбнется

Лига Европы
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Луганчане не оставляют надежд пробиться в группу ЛЕ

Скрипник: Будем надеяться, что фортуна нам улыбнется

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал разгромное поражение от "Рапида" (0:3) в рамках раунда плей-офф Лиги Европы.

"Поздравляем "Рапид" с победой. 3:0 очень неприятный для нас счет. Реализация моментов у нас и соперника была абсолютно разной, я считаю, что мы заслужили забить пару голов.

Через неделю в ответной игре мы будем прилагать всевозможные усилия и пробовать различные комбинации.

Будем надеяться, что шансы, которыми мы не воспользовались сегодня, на следующей неделе получатся вдвойне и фортуна нам улыбнется, а мы для этого сделаем все возможное.

Очень трудно комментировать такую игру. Мы старались не играть от ворот, а наоборот идти вперед, на выход и в атаку.

Было создано много моментов и даже в разы больше, чем в обычных играх. Но футбол тем и прекрасен, что предсказать исход матча нельзя, все решается на поле", — сказал Скрипник.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Рапид (Вена)
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Источник:
ФК Заря

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