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Ответный матч Зари и Рапида рассудит румынская бригада арбитров
Иштван Ковач однажды уже работал на еврокубковом матче Зари
frf.ro
Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на ответном матче плей-офф
Главным судьей будет румын Иштван Ковач. На линиях ему будут помогать соотечественники Василе Маринеску и Овидиу Артене, четвертым арбитром будет Лучиан Русандо.
На клубном уровне 36-летний румын всего раз пересекался с нашими командами - пять лет назад работал на матче Лиги Европы между "Зарей" и "Фенербахче" (1:1).
Также в марте он обслуживал встречу сборной Украины и Финляндии (1:1). А еще раньше - в 2014-ом судил победный для Украины спарринг против Молдовы (1:0).
Напомним, что матч "Заря" - "Рапид" состоится 26 августа, стартовый свисток в Запорожье прозвучит в 19:30. Первый матч в Вене
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