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Ответный матч Зари и Рапида рассудит румынская бригада арбитров

Лига Европы
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Иштван Ковач однажды уже работал на еврокубковом матче Зари

Ответный матч Зари и Рапида рассудит румынская бригада арбитров

frf.ro

Новина українською

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на ответном матче плей-офф Лиги Европы между "Зарей" и "Рапидом".

Главным судьей будет румын Иштван Ковач. На линиях ему будут помогать соотечественники Василе Маринеску и Овидиу Артене, четвертым арбитром будет Лучиан Русандо.

На клубном уровне 36-летний румын всего раз пересекался с нашими командами - пять лет назад работал на матче Лиги Европы между "Зарей" и "Фенербахче" (1:1).

Также в марте он обслуживал встречу сборной Украины и Финляндии (1:1). А еще раньше - в 2014-ом судил победный для Украины спарринг против Молдовы (1:0).

Напомним, что матч "Заря" - "Рапид" состоится 26 августа, стартовый свисток в Запорожье прозвучит в 19:30. Первый матч в Вене украинская команда проиграла со счетом 0:3.

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В статье: Заря (Луганск) Рапид (Вена)
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