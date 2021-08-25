Ответный матч Зари и Рапида рассудит румынская бригада арбитров

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на ответном матче плей-офф Лиги Европы между "Зарей" и "Рапидом".

Главным судьей будет румын Иштван Ковач. На линиях ему будут помогать соотечественники Василе Маринеску и Овидиу Артене, четвертым арбитром будет Лучиан Русандо.

На клубном уровне 36-летний румын всего раз пересекался с нашими командами - пять лет назад работал на матче Лиги Европы между "Зарей" и "Фенербахче" (1:1).

Также в марте он обслуживал встречу сборной Украины и Финляндии (1:1). А еще раньше - в 2014-ом судил победный для Украины спарринг против Молдовы (1:0).