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Виталий Вернидуб: Завтра на поле мы должны быть не просто мужиками, а львами
Заре нужно отыгрывать три мяча у Рапида
ФК Заря
Вице-капитан и защитник "З
- Команда серьёзно готовится к завтрашнему поединку. Мы все понимаем, что в прошлый четверг нам абсолютно не везло. Мы доминировали, играли лучше нашего соперника, но это нам не помогло. Завтрашний день должен расставить все точки над "И". Есть мотивация и мы готовы исправить ситуацию.
- Сейчас у вас есть большое желание выйти на поле и показать позитивный результат, ведь не зря болельщики команду называют "мужики". Какое настроение внутри команды?
- Все игроки, которые сейчас находятся в команде, славятся характером. А завтрашняя игра продиктована таким образом, что мы будем должны включить все внутренние резервы и быть на поле не просто "мужиками", а "львами", и доказать, что прошедшая игра была лишь плохим стечением обстоятельств. К счастью с нами будут наши болельщики, которые помогут добиться позитивного результата.
- Какая атмосфера сейчас в команде после победного матча над "Мариуполем"?
- Мы довольны, что взяли 3 очка и с позитивным настроем переключились на подготовку к завтрашнему матчу. То, что мы допустили ряд ошибок и пропустили 3 гола – это немного расстраивает, но сейчас все наши силы направлены на завтрашний поединок, надеюсь, добьёмся положительного результата. Настроение боевое и все готовы к матчу.
- Александр Гладкий после игры с "Мариуполем" дал достаточно жёсткий комментарий в сторону игроков, которые провели последние 20 минут на поле. Как команда отреагировала на такие его слова?
- Мы этот момент не разбирали, так что лучше этот вопрос задать ему конкретно. Сейчас мы не углубляемся в моменты как, кто сыграл в воскресенье, сейчас нам важна завтрашняя игра и подготовка к ней. Мы выйдем единым коллективом, сегодня лишь решается: кто выйдет с первых минут, а кто усилит позже игру. Каждый вышедший игрок на поле выложится на максимум.
- Насколько для вас важно завтра присутствие болельщиков и станут ли они вам 12 игроком?
- Безусловно, их поддержка нам будет необходима. Надеемся, что завтра вся Украина будет вместе с нами, от Луганска и до Ужгорода, будет поддерживать нашу команду. Ведь нам предстоит бороться за честь страны.
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