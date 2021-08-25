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Заря провела тренировку перед ответным матчем с Рапидом - ФОТО

Лига Европы
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Сложная задача перед луганчанами

Заря провела тренировку перед ответным матчем с Рапидом - ФОТО

zarya-lugansk.com

Новина українською

"Заря" провела предматчевую тренировку» накануне ответной игры Лиги Европы с венским "Рапидом".

Вашему вниманию – фотоотчет о тренировке луганчан.

Напомним, что матч "Заря" - "Рапид" состоится 26 августа, стартовый свисток в Запорожье прозвучит в 19:30. Первый матч в Вене украинская команда проиграла со счетом 0:3.

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В статье: Заря (Луганск) Рапид (Вена)
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