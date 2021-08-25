Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря провела тренировку перед ответным матчем с Рапидом - ФОТО
Сложная задача перед луганчанами
zarya-lugansk.com
"Заря" провела предматчевую тренировку» накануне ответной игры Лиги Европы с венским "Рапидом".
Вашему вниманию – фотоотчет о тренировке луганчан.
Напомним, что матч "Заря" - "Рапид" состоится 26 августа, стартовый свисток в Запорожье прозвучит в 19:30. Первый матч в Вене украинская команда проиграла со счетом 0:3.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Официально: Второй клуб УПЛ уволил тренера
- Сампдория вновь сделала предложение Динамо по Супряге
- Футбольный клуб Кьево из Вероны прекратил существование
- Заря - Рапид. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 26 августа 2021
- Лео Месси с женой выбирают дом в Париже. ФОТО
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...