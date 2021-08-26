Вклад от Шахтера состоялся. Каким будет последний квалификационный штрих Зари?

Борьба за бонусы Лиги чемпионов завершена. В квалификации Лиги чемпионов "Шахтер" взял 7,5 из возможных восьми очков (включая бонусы), что является очень хорошим результатом. Благодаря этому Украина нарастила отрыв от Бельгии в Таблице коэффициентов, сократила отставание от Нидерландов, России, Шотландии, но не приблизилась к Австрии, поскольку ее "Зальцбург" также взял бонусы в сочетании с двумя квалификационными победами. Да и картина пока что неполная, ведь еще не сыграны последние квалификационные матчи Лиги Европы и Лиги конференций.

Итак, коротко о неделе Лиги чемпионов: Украина потеряла 0,5 балла, но взяла бонус. Нидерланды потеряли 0,5 балла и бонус. Австрия взяла максимум.

Теперь по матчам Лиги Европы и Лиги конференций. "Заря" еще может добавить 0,2 балла в Таблицу коэффициентов, что приблизило бы Украину, которая сейчас одиннадцатая, на расстояние 0.282 балла до десятого места, на котором идет Россия. "Сильнее на две головы чемпионат", который вообще не представлен в последнем раунде отбора (три команды уже в группах ЛЧ / ЛЕ) на неделе опередила Австрия. С ее представителем как раз и сыграет "Заря".

Лига Европы. 26.08.2021

"Заря" 19:30 "Рапид" (Австрия) (первый матч - 0:3).

Также важные матчи с участием наших конкурентов в Таблице коэффициентов (пойдут на руку победы команд, выделенных жирным):

"Алашкерт" (Армения) 18:00 " Рейнджерс" (Шотландия) (первый матч - 0:1);

Рейнджерс" (Шотландия) (первый матч - 0:1); "Штурм" (Австрия) 22:00 "Мура" (Словения) (первый матч - 3:1);

(первый матч - 3:1); "Антверпен" (Бельгия) 22:00 "Омония" (Кипр) (первый матч - 2:4).

В одном матче сыграют двое наших конкурентов:

АЗ (Нидерланды) 21:15 "Селтик" (Шотландия) (первый матч - 0:2).

Все матчи игрового дня:

Лига конференций. 26.08.2021

Матчи с участием наших конкурентов в Таблице коэффициентов (пойдут на руку победы команд, выделенных жирным):

"Эльфсборг" (Швеция) 20:00 "Фейеноорд" (Нидерланды) (первый матч - 0:5)

"Фейеноорд" (Нидерланды) (первый матч - 0:5) "Гент" (Бельгия) 21:00 " Ракув" (Польша) (первый матч - 0:1);

" (первый матч - 0:1); "Абердин" (Шотландия) 21:45 "Карабах" (Азербайджан) (первый матч - 0:1).

В двух матчах сыграют по двое наших конкурентов:

"Витесс" (Нидерланды) 20:00 "Андерлехт" (Бельгия) (первый матч - 3:3)

"Андерлехт" (Бельгия) (первый матч - 3:3) "Сент-Джонстон" (Шотландия) 21:00 ЛАСК (Австрия) (первый матч - 1:1).

Все матчи игрового дня:

"Заря" в случае прохода "Рапида" будет в четвертой корзине Лиги Европы. Если вылетит в Лигу конференций, то там третья корзина с шансами на вторую.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы и Лиги конференций - 27.08.2021.