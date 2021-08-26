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Заря - Рапид: смотреть онлайн, видеотрансляция

Лига Европы
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В надежде спасти все

Заря - Рапид: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: Анатолий Спица

UA-Футбол
Новина українською

Поражение 0:3 в первом матче квалификации, оставляет "Заре" не так много шансов на проход в групповой этап ЛЕ. История футбола знает немало случаев камбэка, однако способен ли коллектив Скрипника отыграть три гола, параллельно с этим удерживая ворота на замке? Хороший вопрос. Сегодня вечером мы получим ответ.

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ЛЕ, раунд плей-офф. Вторая игра
26 августа, Запорожье, стадион "Славутич-арена"

"Заря" 19:30 "Рапид"

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В статье: Заря (Луганск) Рапид (Вена)
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