Заря - Рапид: смотреть онлайн, видеотрансляция

Поражение 0:3 в первом матче квалификации, оставляет "Заре" не так много шансов на проход в групповой этап ЛЕ. История футбола знает немало случаев камбэка, однако способен ли коллектив Скрипника отыграть три гола, параллельно с этим удерживая ворота на замке? Хороший вопрос. Сегодня вечером мы получим ответ.

ЛЕ, раунд плей-офф. Вторая игра

26 августа, Запорожье, стадион "Славутич-арена"

"Заря" 19:30 "Рапид"