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Гецко: Если Заря забьет быстрый гол, то еще может спастись
И если не начудит оборона
Фото: ФК Заря
Бывший нападающий сборной Украины, "Кривбасса" и ряда других клубов Иван Гецко поделился мнением о шансах луганской "
"Луганчане сами загнали себя в угол. Ведь в Вене могли забивать и при ничейном счете, и когда уступали 0:1.
В Запорожье очень многое будет зависеть от того удастся ли подопечным Виктора Скрипника забить быстрый гол. "Заря" — атакующая, скоростная команда и если в дебюте все сложится удачно, то еще может спастись. Если только защитники не начудят, как это было в Вене", - сказал Гецко.
Напомним, что матч "Заря" – "Рапид" начнется сегодня в 19:30, а UA-Футбол проведет
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