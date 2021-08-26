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Гецко: Если Заря забьет быстрый гол, то еще может спастись

Лига Европы
(1 голосов)

И если не начудит оборона

Гецко: Если Заря забьет быстрый гол, то еще может спастись

Фото: ФК Заря

Новина українською

Бывший нападающий сборной Украины, "Кривбасса" и ряда других клубов Иван Гецко поделился мнением о шансах луганской "Зари" отыграться с 0:3 после первого матча с венским "Рапидом".

"Луганчане сами загнали себя в угол. Ведь в Вене могли забивать и при ничейном счете, и когда уступали 0:1.

В Запорожье очень многое будет зависеть от того удастся ли подопечным Виктора Скрипника забить быстрый гол. "Заря" — атакующая, скоростная команда и если в дебюте все сложится удачно, то еще может спастись. Если только защитники не начудят, как это было в Вене", - сказал Гецко.

Напомним, что матч "Заря" – "Рапид" начнется сегодня в 19:30, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Заря (Луганск) Рапид (Вена)
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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
26.08.2021 в 18:24
они выиграют но пройдёт Рапид
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
26.08.2021 в 18:19
Це Гецко ще може врятуватися
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mastvit2018 (Кам'янець-Подільськи)
26.08.2021 в 18:11
сьогоднішня гра покаже чи у гравців Зорі залишилося хоч крапля совісті та гордості! Чи для них футбол це відповідальність чи просто легко заробляти гроші!!! А перша гра справді була схожа на комедію!!!
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Vantala (Kharkiv)
26.08.2021 в 18:06
Фантазии для бедных. Иван Гецко игру то первую видел?
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