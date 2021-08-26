Гецко: Если Заря забьет быстрый гол, то еще может спастись

Бывший нападающий сборной Украины, "Кривбасса" и ряда других клубов Иван Гецко поделился мнением о шансах луганской " Зари " отыграться с 0:3 после первого матча с венским "Рапидом".

"Луганчане сами загнали себя в угол. Ведь в Вене могли забивать и при ничейном счете, и когда уступали 0:1.

В Запорожье очень многое будет зависеть от того удастся ли подопечным Виктора Скрипника забить быстрый гол. "Заря" — атакующая, скоростная команда и если в дебюте все сложится удачно, то еще может спастись. Если только защитники не начудят, как это было в Вене", - сказал Гецко.