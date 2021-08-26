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Заря и Рапид обменялись памятными подарками
Все чинно и благородно
zarya-lugansk.com
Сегодня, 26 августа, "Заря" в рамках квалификации
Австрийцы прибыли в Запорожье еще вчера, и при этом не с пустыми руками. В качестве презента "Рапид" вручил представителям "Зари" подарок – своеобразную австрийскую памятную тарелку.
Луганчане не остались в стороне и вручили австрийцам свой национальный презент, правда какой именно – клуб не сообщает.
Напомним, что матч "Заря" – "Рапид" начнется сегодня в 19:30, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка. Первый матч в Вене закончился со счетом 3:0 в пользу "Рапида".
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