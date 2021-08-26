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Заря и Рапид обменялись памятными подарками

Лига Европы
(1 голосов)

Все чинно и благородно

Заря и Рапид обменялись памятными подарками

zarya-lugansk.com

Новина українською

Сегодня, 26 августа, "Заря" в рамках квалификации Лиги Европы примет венский "Рапид".

Австрийцы прибыли в Запорожье еще вчера, и при этом не с пустыми руками. В качестве презента "Рапид" вручил представителям "Зари" подарок – своеобразную австрийскую памятную тарелку.

Луганчане не остались в стороне и вручили австрийцам свой национальный презент, правда какой именно – клуб не сообщает.

Напомним, что матч "Заря" – "Рапид" начнется сегодня в 19:30, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка. Первый матч в Вене закончился со счетом 3:0 в пользу "Рапида".

Заря и Рапид обменялись памятными подарками - изображение 1
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В статье: Заря (Луганск) Рапид (Вена)
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Комментарии (1)
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friday13 (Івано-Франківськ)
26.08.2021 в 18:13
подарували австрійцям вихід в групу, дарунатори
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