Заря и Рапид обменялись памятными подарками

Сегодня, 26 августа, "Заря" в рамках квалификации Лиги Европы примет венский "Рапид".

Австрийцы прибыли в Запорожье еще вчера, и при этом не с пустыми руками. В качестве презента "Рапид" вручил представителям "Зари" подарок – своеобразную австрийскую памятную тарелку.

Луганчане не остались в стороне и вручили австрийцам свой национальный презент, правда какой именно – клуб не сообщает.

Напомним, что матч "Заря" – "Рапид" начнется сегодня в 19:30, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка. Первый матч в Вене закончился со счетом 3:0 в пользу "Рапида".