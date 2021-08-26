Аллахяр и Гладкий выйдут в старте Зари на ответный матч с Рапидом

Сегодня состоится ответный матч плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы , в котором Заря в Запорожье сыграет с венским Рапидом.

Уже известны стартовые составы команд:

Заря: Шевченко, Жуниньо, Вернидуб, Цвек, Хомченовский, Кочергин, Булеца, Назарина, Громов, Сайядманеш, Гладкий

Запасные: Мацарупа, Фаворов, Имереков, Руфати, Кристиан, Кабаев, Лунёв, Шахаб

Рапид: Гартлер, Стойкович, Хофман, Граймль, Улльман, Граховац, Любичич, Грюлль, Арасе, Фунтас, Кара

Запасные: Хедль, Унгер, Зульцбахер, Виммер, Ауэр, Кнасмюлльнер, Петрович, Шик, Шустер, Китагава

Напомним, что матч "Заря" – "Рапид" начнется сегодня в 19:30, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка. Первый матч в Вене закончился со счетом 3:0 в пользу "Рапида".