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Аллахяр и Гладкий выйдут в старте Зари на ответный матч с Рапидом

Лига Европы
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Стартовые составы команд

Аллахяр и Гладкий выйдут в старте Зари на ответный матч с Рапидом

zarya-lugansk.com

Новина українською

Сегодня состоится ответный матч плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы, в котором Заря в Запорожье сыграет с венским Рапидом.

Уже известны стартовые составы команд:

Заря: Шевченко, Жуниньо, Вернидуб, Цвек, Хомченовский, Кочергин, Булеца, Назарина, Громов, Сайядманеш, Гладкий

Запасные: Мацарупа, Фаворов, Имереков, Руфати, Кристиан, Кабаев, Лунёв, Шахаб

Рапид: Гартлер, Стойкович, Хофман, Граймль, Улльман, Граховац, Любичич, Грюлль, Арасе, Фунтас, Кара

Запасные: Хедль, Унгер, Зульцбахер, Виммер, Ауэр, Кнасмюлльнер, Петрович, Шик, Шустер, Китагава

Напомним, что матч "Заря" – "Рапид" начнется сегодня в 19:30, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка. Первый матч в Вене закончился со счетом 3:0 в пользу "Рапида".

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В статье: Заря (Луганск) Рапид (Вена)
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