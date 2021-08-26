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Аллахяр и Гладкий выйдут в старте Зари на ответный матч с Рапидом
Стартовые составы команд
zarya-lugansk.com
Сегодня состоится ответный матч плей-офф квалификационного раунда
Уже известны стартовые составы команд:
Заря: Шевченко, Жуниньо, Вернидуб, Цвек, Хомченовский, Кочергин, Булеца, Назарина, Громов, Сайядманеш, Гладкий
Запасные: Мацарупа, Фаворов, Имереков, Руфати, Кристиан, Кабаев, Лунёв, Шахаб
Рапид: Гартлер, Стойкович, Хофман, Граймль, Улльман, Граховац, Любичич, Грюлль, Арасе, Фунтас, Кара
Запасные: Хедль, Унгер, Зульцбахер, Виммер, Ауэр, Кнасмюлльнер, Петрович, Шик, Шустер, Китагава
Напомним, что матч "Заря" – "Рапид" начнется сегодня в 19:30, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка. Первый матч в Вене закончился со счетом 3:0 в пользу "Рапида".
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