Лига Европы. Джеррард прошел чемпиона Армении и другие матчи (обновляется)

Сегодня, 26 августа, проходят ответные матчи плей-офф раунда квалификации Лиги Европы. Победители пар сыграют в группе ЛЕ, проигравшие - в группе Лиги конференций. Теперь из еврокубков еще попробуй вылети, ага.

Украину на этой стадии представит "Заря" - она сыграет ответку с "Рапидом". Всего же этим вечером будет сыграно десять поединков.

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"Алашкерт" (Армения) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 0:0 (первый матч - 0:1)

Игра вообще без шансов для армян. Они со старта выглядели слабее и неоднократно могли пропускать, но тащил вратарь Чанчаревич. А на 39-й минуте бразильский форвард "Алашкерта" Джеймс еще и заработал удаление за грязный фол против голкипера гостей - и интрига умерла окончательно.

Не спрашивайте, почему матч закончился 0:0 - мы и сами не знаем. Один лишь Альфредо Морелос мог оформлять покер, но постоянно что-то мешало. Впрочем, даже так дальше прошла команда Стивена Джеррарда.

ХИК (Финляндия) - "Фенербахче" (Турция) (первый матч - 0:1)

Начало в 19:00

"Заря" (Украина) - "Рапид" (Австрия) (первый матч - 0:3)

Начало в 19:30

"Галатасарай" (Турция) - "Рандерс" (Дания) (первый матч - 1:1)

Начало в 21:00

АЗ (Нидерланды) - "Селтик" (Шотландия) (первый матч - 0:2)

Начало в 21:15

"Клуж" (Румыния) - "Црвена Звезда" (Сербия) (первый матч - 0:4)

Начало в 21:30

"Слован" (Словакия) - "Олимпиакос" (Греция) (первый матч - 0:3)

Начало в 21:45

"Штурм" (Австрия) - "Мура" (Словения) (первый матч - 3:1)

Начало в 22:00

"Антверпен" (Бельгия) - "Омония" (Кипр) (первый матч - 2:4)

Начало в 22:00

"Легия" (Польша) - "Славия" (Чехия) (первый матч - 2:2)

Начало в 22:00