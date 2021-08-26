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Лига Европы. Фенербахче разбил финнов и другие матчи (обновляется)
Европа замерла в ожидании окончания квалификации второго по рангу еврокубка
Фото: twitter.com/RangersFC/ автор неизвестен
Сегодня, 26 августа, проходят ответные матчи плей-офф раунда квалификации Лиги Европы. Победители пар сыграют в группе ЛЕ, проигравшие - в группе Лиги конференций. Теперь из еврокубков еще попробуй вылети, ага.
Украину на этой стадии представит "Заря" - она сыграет ответку с "Рапидом". Всего же этим вечером будет сыграно десять поединков.
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"Алашкерт" (Армения) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 0:0 (первый матч - 0:1)
Игра вообще без шансов для армян. Они со старта выглядели слабее и неоднократно могли пропускать, но тащил вратарь Чанчаревич. А на 39-й минуте бразильский форвард "Алашкерта" Джеймс еще и заработал удаление за грязный фол против голкипера гостей - и интрига умерла окончательно.
Не спрашивайте, почему матч закончился 0:0 - мы и сами не знаем. Один лишь Альфредо Морелос мог оформлять покер, но постоянно что-то мешало. Впрочем, даже так дальше прошла команда Стивена Джеррарда.
ХИК (Финляндия) - "Фенербахче" (Турция) - 2:5 (первый матч - 0:1)
Голы: Роопе Риски, 27, Рику Риски, 88 - Валенсия, 11, 14, 52, Шанлитюрк, 90+1, Пелтола, 90+4 (автогол)
Чемпион Финляндии как мог держался, но все же оказался слабее стамбульского гранда, в составе которого зажег 31-летний Эннер Валенсия. Два месяца назад турецкие СМИ писали, что тренер Витор Перейра разочаровался в эквадорце и хотел купить ему на замену лидера сборной Украины Андрея Ярмоленко, но, как видим, Валенсия вовсе не так плох.
"Заря" (Украина) - "Рапид" (Австрия) - 2:3 (первый матч - 0:3)
Голы: Гладкий, 40, Захеди, 86 (с пенальти) - Грюль, 10, Граймль, 15, Фунтас, 68
Отчет о втором подряд поражении украинской команды от венского гранда читайте здесь.
"Галатасарай" (Турция) - "Рандерс" (Дания) (первый матч - 1:1)
Начало в 21:00
АЗ (Нидерланды) - "Селтик" (Шотландия) (первый матч - 0:2)
Начало в 21:15
"Клуж" (Румыния) - "Црвена Звезда" (Сербия) (первый матч - 0:4)
Начало в 21:30
"Слован" (Словакия) - "Олимпиакос" (Греция) (первый матч - 0:3)
Начало в 21:45
"Штурм" (Австрия) - "Мура" (Словения) (первый матч - 3:1)
Начало в 22:00
"Антверпен" (Бельгия) - "Омония" (Кипр) (первый матч - 2:4)
Начало в 22:00
"Легия" (Польша) - "Славия" (Чехия) (первый матч - 2:2)
Начало в 22:00
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