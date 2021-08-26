Лига Европы. Селтик, Галатасарай и Фенербахче прошли в группу и другие матчи (обновляется)

Сегодня, 26 августа, проходят ответные матчи плей-офф раунда квалификации Лиги Европы. Победители пар сыграют в группе ЛЕ, проигравшие - в группе Лиги конференций. Теперь из еврокубков еще попробуй вылети, ага.

Украину на этой стадии представит "Заря" - она сыграет ответку с "Рапидом". Всего же этим вечером будет сыграно десять поединков.

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"Алашкерт" (Армения) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 0:0 (первый матч - 0:1)

Игра вообще без шансов для армян. Они со старта выглядели слабее и неоднократно могли пропускать, но тащил вратарь Чанчаревич. А на 39-й минуте бразильский форвард "Алашкерта" Джеймс еще и заработал удаление за грязный фол против голкипера гостей - и интрига умерла окончательно.

Не спрашивайте, почему матч закончился 0:0 - мы и сами не знаем. Один лишь Альфредо Морелос мог оформлять покер, но постоянно что-то мешало. Впрочем, даже так дальше прошла команда Стивена Джеррарда.

ХИК (Финляндия) - "Фенербахче" (Турция) - 2:5 (первый матч - 0:1)

Голы: Роопе Риски, 27, Рику Риски, 88 - Валенсия, 11, 14, 52, Шанлитюрк, 90+1, Пелтола, 90+4 (автогол)

Чемпион Финляндии как мог держался, но все же оказался слабее стамбульского гранда, в составе которого зажег 31-летний Эннер Валенсия. Два месяца назад турецкие СМИ писали, что тренер Витор Перейра разочаровался в эквадорце и хотел купить ему на замену лидера сборной Украины Андрея Ярмоленко, но, как видим, Валенсия вовсе не так плох.

"Заря" (Украина) - "Рапид" (Австрия) - 2:3 (первый матч - 0:3)

Голы: Гладкий, 40, Захеди, 86 (с пенальти) - Грюль, 10, Граймль, 15, Фунтас, 68

Отчет о втором подряд поражении украинской команды от венского гранда читайте здесь.

"Галатасарай" (Турция) - "Рандерс" (Дания) - 2:1 (первый матч - 1:1)

Голы: ван Аанхольт, 48, Лауэнборг, 58 (автогол) - Эго, 11

Если "Фенер" дверь в группу ЛЕ открыл ногой, то команда Фатиха Терима туда еле пролезла. "Рандерс" очень здорово начали сезон и после 6 туров датского первенства отстают от лидера лишь на одно очко. Сегодня они быстро открыли счет, но затем прижались к воротам сильнее, чем следовало. Итог - эпичный автогол. Один защитник датчан выбил мяч в корпус другому - и от того он влетел в сетку. Цирковой номер, честное слово.

АЗ (Нидерланды) - "Селтик" (Шотландия) - 2:1 (первый матч - 0:2)

Голы: Абухлаль, 6, Старфельт, 26 (автогол) - Фурунаши, 3

Явно не еврокубковая команда в Алкмааре. Год назад АЗ провалился в игре с "Динамо", а теперь умудрился проиграть по сумме двух встреч кризисному "Селтику", которого за последние сезоны не бил только ленивый. По сути, фатальной для голландцев стала ошибка уже на 3-й минуте - "Селтик" поймал их на выходе из обороны, пустил в прорыв скоростного Абаду, а тот нашел прострелом Фурунаши. К слову, это тот Абада, которого ранее торговало "Динамо", но не судьба.

"Клуж" (Румыния) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 1:2 (первый матч - 0:4)

Голы: Дебелюх, 34 - Катай, 4 (с пенальти), Павков, 53

Тот случай, когда матч можно было и не проводить - все решилось еще неделю назад в первой игре. Тренеры, видимо, из уважения к болельщикам выпустили основные составы, но интриги от этого больше не стало. Все, что запомнилось - это комичный победный гол сербов. Вратарь "Клужа" махнул ногой мимо мяча, и почти двухметровому Павкову оставалось лишь не промазать с 20 метров по пустым воротам.

"Слован" (Словакия) - "Олимпиакос" (Греция) - 2:2 (первый матч - 0:3)

Голы: Хенти, 41, Грин, 62 - Эль-Араби, 33, Оньекуру, 54

Опять та же история, что и в Клуже. "Оли" разгромил словаков в первом матче, а сегодня просто валял дурака. Греки были так расслаблены, что не победили даже играя в большинстве с 26-й минуте, когда удалился защитник "Слована" де Марко. Все-таки лидеры "Олимпиакоса" - и Сократис, и Вальбуэна, и Эль-Араби - староваты, у них мало желания в таких матчах. Наверное, в этом дело.

"Штурм" (Австрия) - "Мура" (Словения) (первый матч - 3:1)

Начало в 22:00

"Антверпен" (Бельгия) - "Омония" (Кипр) (первый матч - 2:4)

Начало в 22:00

"Легия" (Польша) - "Славия" (Чехия) (первый матч - 2:2)

Начало в 22:00