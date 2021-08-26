Лига Европы
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0:1. Рапид выходит вперед в гостях против Зари. Видео
Луганчане всё дальше от группового этапа Лиги Европы
Фото: ФК Рапид
Марко Грюль с передачи Срджана Граховаца открывает счёт против "Зари". Украинская команда всё дальше от Лиги Европы.
Напомним, что с этого сезона правило гола на выезде в еврокубках не действует. Победитель пары проходит в группу Лиги Европы, а проигравшая команда – будет играть в Лиге Конференций.
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