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0:2. Граймль удваивает преимущество Рапида над Зарей. Видео

Лига Европы
Обновлено
(2 голосов)

"Заре" теперь нужно забивать 5 мячей

0:2. Граймль удваивает преимущество Рапида над Зарей. Видео

фото - ФК Зоря

Новина українською

Защитник австрийского клуба Лео Граймль удваивает преимущество гостей и не пускает "Зарю" в Лигу Европы.

Напомним, что с этого сезона правило гола на выезде в еврокубках не действует. Победитель пары проходит в группу Лиги Европы, а проигравшая команда – будет играть в Лиге Конференций.

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В статье: Заря (Луганск) Рапид (Вена)
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
26.08.2021 в 20:30
Скрипник после таких игр подают в отставку--вот почему не берут игроков с Зари в СБУ а Скрипника в тренера-- потому что он физрук --убить такую команду надо уметь
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.08.2021 в 20:12
Безнадежная команда...
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