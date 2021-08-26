Лига Европы
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0:2. Граймль удваивает преимущество Рапида над Зарей. Видео
"Заре" теперь нужно забивать 5 мячей
фото - ФК Зоря
Защитник австрийского клуба Лео Граймль удваивает преимущество гостей и не пускает "Зарю" в Лигу Европы.
Напомним, что с этого сезона правило гола на выезде в еврокубках не действует. Победитель пары проходит в группу Лиги Европы, а проигравшая команда – будет играть в Лиге Конференций.
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
26.08.2021 в 20:30
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.08.2021 в 20:12
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