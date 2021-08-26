1:2. Гладкий забивает гол престижа в матче против Рапида. Видео

Нападающий "Зари" Александр Гладкий замкнул передачу Булецы. Луганчане всё же поразили ворота австрийской команды.

Напомним, что с этого сезона правило гола на выезде в еврокубках не действует. Победитель пары проходит в группу Лиги Европы, а проигравшая команда – будет играть в Лиге Конференций.