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1:2. Гладкий забивает гол престижа в матче против Рапида. Видео

Лига Европы
(1 голосов)

"Заре" всё ещё нужно забивать 4

1:2. Гладкий забивает гол престижа в матче против Рапида. Видео

zarya-lugansk.com

Новина українською

Нападающий "Зари" Александр Гладкий замкнул передачу Булецы. Луганчане всё же поразили ворота австрийской команды.

Напомним, что с этого сезона правило гола на выезде в еврокубках не действует. Победитель пары проходит в группу Лиги Европы, а проигравшая команда – будет играть в Лиге Конференций.

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В статье: Заря (Луганск) Александр Гладкий Рапид (Вена) Сергей Булеца
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Комментарии (1)
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miha (Нежин)
26.08.2021 в 20:43
Щет не по игре? с) Скрыпник
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