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1:2. Гладкий забивает гол престижа в матче против Рапида. Видео
"Заре" всё ещё нужно забивать 4
zarya-lugansk.com
Нападающий "Зари" Александр Гладкий замкнул передачу Булецы. Луганчане всё же поразили ворота австрийской команды.
Напомним, что с этого сезона правило гола на выезде в еврокубках не действует. Победитель пары проходит в группу Лиги Европы, а проигравшая команда – будет играть в Лиге Конференций.
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Комментарии (1)
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miha (Нежин)
26.08.2021 в 20:43
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