Заря - Рапид 2:3. Отмучались

Начнем с вопроса. Сколько процентов на камбэк "Зари" вы давали перед началом сегодняшнего матча? 50, 30, 5, 0? Скажем прямо - мы верили в украинскую команду слабо. В первом матче коллектив Скрипника создал немало голевых моментов, однако уровень их реализации, вкупе с отвратной игрой в обороне, говорили нам о том, что у "Зари" вряд-ли что-то получится. Победа? Возможно, но не с разницей в три и больше мяча.

Мы долго пытались подобрать слово, дабы описать "Рапид" образца недельной давности. Солидность. На фоне "Зари" они выглядели солиднее. Команда пожарила в обороне, однако не нервничала, не суетились, а скорее наблюдала за потугами соперника, после чего без капли сострадания карала соперника в атаке. Казалось, что ничего их не может вывести из себя. Но все это было в Австрии, в Вене, где команда Кюбауэра проигрывает редко. На выезде же они могут поплыть, и именно на это "Заре" нужно было сделать ставку.

К сожалению, у луганчан не получилось ничего. Совсем. Игроки "Рапида" даже на запорожском стадионе выглядели, как старшеклассники, которых попросили сыграть против дошколят. И они очень быстро показали, кто здесь папочка. В первые 15 минут австрийцы нанесли два удара в створ и оба стали голевыми. Сначала Хомченовский и Вернидуб проспали выпад на правом фланге, Грюлль набрал скорость, вошел в штрафную и ударил в ближний. Первый. Спустя короткий промежуток времени гости забили после углового. Знали ведь куда бить, так как "Заря" со стандартов пропускала уже и от "Динамо", и от "Миная". Мужикам, видно, не привыкать.

Два пропущенных удара убили "Зарю". Они конечно пытались огрызаться, но было видно, что никакой веры в итоговый успех у них не было. "Рапид" же расслабился окончательно, о чем свидетельствует момент Гладкого, который промазал в пустой угол после идеального паса. Ближе к концу тайма Александр исправился, забив гол в фирменном стиле. Булеца подал, Гладкий точно пробил головой. Повтор показал, что в моменте мог быть офсайд, но судья встал на сторону луганчан, указав на центр поля. Отквитать один гол до перерыва - это уже неплохо. Шансы на ничью оставались.

Во втором тайме ничего положительного "Зарю" не ждало. Да и не могло ждать. Команда делала вид, что хочет забить еще, но нужного огонька в их действиях не наблюдалось. Мертвые действия, пустые глаза. Половина передач шли не впопад, удары из выгодных позиций летели выше ворот, а Виктор Скрипник, наблюдавший за этой беспомощностью, был готов провалиться сквозь землю. Пропасть между третьей силой УПЛ и второй командой австрийской Бундеслиги была показана во время третьего гола гостей. Вернидуб снова провалился, Фунтас набрал скорость, после чего выкатил Каре на пустые - 1:3. Спустя пять минут аналогичный выпад не реализовала "Заря" - Кабаев отдал на Громова, но тот "незграбно" остановил мяч, а после еще и ударил во вратаря. Выводы, как говорится, напрашиваются сами.

В заключительной десятимунтке на помощь "Заре" пришел арбитр, назначив за короткий промежуток два 11-метровых. Оба раза бил Шахаб. Реализовал только половину своих попыток - 2:3. И хоть поражение минимальное, все мы видели игру, а потому, забитый гол в концовке, количество ударов и прочее не должны вводить в заблуждения. "Заря" вышла испуганной на матч. Шанса отыграться у них не было, а потому - никаких вопросов быть не должно. Что не так, "мужики"?

Украина. Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"

Заря - Рапид 2:3

Голы: Александр Гладкий 40, Шахаб Захеди 87 (пен.) - Марко Грюлль 11, Лео Граймль 15, Таксиархис Фунтас 68

Заря: Никита Шевченко (Дмитрий Мацапура 48), Ловро Цвек, Жуниор Рейс (Денис Фаворов 82), Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Александр Гладкий (Кристиан Даль 82), Виталий Вернидуб, Сергей Булеца (Владислав Кабаев 64), Егор Назарина, Артём Громов, Аллахяр (Шахаб Захеди 64)

Рапид: Пауль Гартлер, Таксиархис Фунтас, Штеффен Хофман (Кевин Виммер 67), Срджан Граховац (Лион Шустер 67), Филип Стойкович, Марко Грюлль, Эрджан Кара (Кристоф Кнасмюлльнер 76), Лео Граймль, Максимилиан Уллманн, Кельвин Аразе (Торстен Шик 30), Деян Любичич (Деян Петрович 67)

Предупреждения: Аллахяр 17, Владислав Кочергин 41, Виталий Вернидуб 46, Денис Фаворов 83 - Кельвин Аразе 2, Срджан Граховац 54, Торстен Шик 86

Нереализованный пенальти: Шахаб Захеди 89