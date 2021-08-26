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Заря - Рапид 2:3. Отмучались

Лига Европы
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(4 голосов)

Два быстрых пропущенных, слабая игра в обороне и плохая реализация - такой итог выступлений "Зари" в ЛЕ

Заря - Рапид 2:3. Отмучались

Фото: ФК Заря

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Начнем с вопроса. Сколько процентов на камбэк "Зари" вы давали перед началом сегодняшнего матча? 50, 30, 5, 0? Скажем прямо - мы верили в украинскую команду слабо. В первом матче коллектив Скрипника создал немало голевых моментов, однако уровень их реализации, вкупе с отвратной игрой в обороне, говорили нам о том, что у "Зари" вряд-ли что-то получится. Победа? Возможно, но не с разницей в три и больше мяча.

Мы долго пытались подобрать слово, дабы описать "Рапид" образца недельной давности. Солидность. На фоне "Зари" они выглядели солиднее. Команда пожарила в обороне, однако не нервничала, не суетились, а скорее наблюдала за потугами соперника, после чего без капли сострадания карала соперника в атаке. Казалось, что ничего их не может вывести из себя. Но все это было в Австрии, в Вене, где команда Кюбауэра проигрывает редко. На выезде же они могут поплыть, и именно на это "Заре" нужно было сделать ставку.

К сожалению, у луганчан не получилось ничего. Совсем. Игроки "Рапида" даже на запорожском стадионе выглядели, как старшеклассники, которых попросили сыграть против дошколят. И они очень быстро показали, кто здесь папочка. В первые 15 минут австрийцы нанесли два удара в створ и оба стали голевыми. Сначала Хомченовский и Вернидуб проспали выпад на правом фланге, Грюлль набрал скорость, вошел в штрафную и ударил в ближний. Первый. Спустя короткий промежуток времени гости забили после углового. Знали ведь куда бить, так как "Заря" со стандартов пропускала уже и от "Динамо", и от "Миная". Мужикам, видно, не привыкать.

Два пропущенных удара убили "Зарю". Они конечно пытались огрызаться, но было видно, что никакой веры в итоговый успех у них не было. "Рапид" же расслабился окончательно, о чем свидетельствует момент Гладкого, который промазал в пустой угол после идеального паса. Ближе к концу тайма Александр исправился, забив гол в фирменном стиле. Булеца подал, Гладкий точно пробил головой. Повтор показал, что в моменте мог быть офсайд, но судья встал на сторону луганчан, указав на центр поля. Отквитать один гол до перерыва - это уже неплохо. Шансы на ничью оставались.

Во втором тайме ничего положительного "Зарю" не ждало. Да и не могло ждать. Команда делала вид, что хочет забить еще, но нужного огонька в их действиях не наблюдалось. Мертвые действия, пустые глаза. Половина передач шли не впопад, удары из выгодных позиций летели выше ворот, а Виктор Скрипник, наблюдавший за этой беспомощностью, был готов провалиться сквозь землю. Пропасть между третьей силой УПЛ и второй командой австрийской Бундеслиги была показана во время третьего гола гостей. Вернидуб снова провалился, Фунтас набрал скорость, после чего выкатил Каре на пустые - 1:3. Спустя пять минут аналогичный выпад не реализовала "Заря" - Кабаев отдал на Громова, но тот "незграбно" остановил мяч, а после еще и ударил во вратаря. Выводы, как говорится, напрашиваются сами.

В заключительной десятимунтке на помощь "Заре" пришел арбитр, назначив за короткий промежуток два 11-метровых. Оба раза бил Шахаб. Реализовал только половину своих попыток - 2:3. И хоть поражение минимальное, все мы видели игру, а потому, забитый гол в концовке, количество ударов и прочее не должны вводить в заблуждения. "Заря" вышла испуганной на матч. Шанса отыграться у них не было, а потому - никаких вопросов быть не должно. Что не так, "мужики"?

Украина. Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"
Заря - Рапид 2:3
Голы: Александр Гладкий 40, Шахаб Захеди 87 (пен.) - Марко Грюлль 11, Лео Граймль 15, Таксиархис Фунтас 68
Заря: Никита Шевченко (Дмитрий Мацапура 48), Ловро Цвек, Жуниор Рейс (Денис Фаворов 82), Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Александр Гладкий (Кристиан Даль 82), Виталий Вернидуб, Сергей Булеца (Владислав Кабаев 64), Егор Назарина, Артём Громов, Аллахяр (Шахаб Захеди 64)
Рапид: Пауль Гартлер, Таксиархис Фунтас, Штеффен Хофман (Кевин Виммер 67), Срджан Граховац (Лион Шустер 67), Филип Стойкович, Марко Грюлль, Эрджан Кара (Кристоф Кнасмюлльнер 76), Лео Граймль, Максимилиан Уллманн, Кельвин Аразе (Торстен Шик 30), Деян Любичич (Деян Петрович 67)
Предупреждения: Аллахяр 17, Владислав Кочергин 41, Виталий Вернидуб 46, Денис Фаворов 83 - Кельвин Аразе 2, Срджан Граховац 54, Торстен Шик 86
Нереализованный пенальти: Шахаб Захеди 89

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В статье: Заря (Луганск) Рапид (Вена)
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Комментарии (57)
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Viktor Ivanjvich
26.08.2021 в 22:03
Шахтер "Реал", "Интер" и "Шериф"--- Динамо "Бавария, Барселона и Бенфика
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0
0
Governor-General (Odessa)
26.08.2021 в 21:58
Зарю и Ворсклу нельзя пускать в еврокубки. Это вредители.
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+1
-2
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Viktor Ivanjvich
26.08.2021 в 22:00
На следующий сезон будет играть Динаморец
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+1
0
Камонплей
26.08.2021 в 21:58
Проблема Зорі не стільки в обороні скільки в провальному білдапі, дитячі помилки в передачах та позиціонуванні (за такого стилю з високою лінією оборони та пресингом) призводять до разючих контратак. Команда намагається грати в цікавий атакувальний футбол, але тупо не може. Чимось нагадує дк часів останнього пришестя Сабо. Теж стрімголов бігли в атаку і навіть дещо виходило, але постійно отримували контри в свої. Ну і щорічна втрата важливих гравців очевидно не допомагає. Деякі гравці сьогоднішнього (і минулого тижня) старту явно не рівень таких турнірів. Громов постійно розгублений, Хомченовський такий довідчений але все ще не відчуває розмір воріт. Гладкому як завжди треба 5-6 моментів для 1 голу. В Алахьяра є потенціал і старання, але не вистачає холодної працюючої голови. Як курка бігає. Деякі захисники явно не заточені під гру першим номером і ролі "розігруюючих".
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+1
0
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usovvictor (Kharkov)
26.08.2021 в 21:58
...слезы...
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+1
0
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Viktor Ivanjvich
26.08.2021 в 21:58
и последнее на сегодня. А может и хорошо что не прошли- в группе там по болеее соперники будут и могло быть больше позора чем с Рапидом. Следим теперь за рапидом.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.08.2021 в 21:57
Эти лузеров когда-то мужиками называли?
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+2
0
osadob07 (жмеринка)
26.08.2021 в 21:55
цикаво наблюдать,как деградирует наш футбол.впрочем какое государство такой и спорт
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+2
-1
Damien (Kyiv)
26.08.2021 в 21:54
Смотрел оба матча. Мне Заря больше понравилась, чем австрийцы. Катастрофически не везло Заре.
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+1
-3
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Viktor Ivanjvich
26.08.2021 в 21:55
всё верно, всё. За исключением одного ГДЕ ЗАЩИТА ?
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+1
0
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Loader (Днепр)
26.08.2021 в 21:57
Ну так Монако тоже выглядел намного лучше Шахтера.
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+1
0
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Viktor Ivanjvich
26.08.2021 в 22:00
ТАМ ВЕЗЕНИЕ
0
0
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djeff2015 (Запорожье)
26.08.2021 в 21:50
Рапид на фоне этих особей высшим разумом на тренировке выглядел.
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+6
0
VAO (Луганск)
26.08.2021 в 21:47
Очень очень очень слабо слабо Заря.Если бы просто не прошли Рапид - я бы промолчал на тему Скрипника. Но тут просто опозорились. Учитывая усиления за последний год. Сравнивая игры того года и этого. Вывод один - команда за год не с прогрессировала а деградировала учитывая опять таки усиление. Что в нормальном обществе должно закончиться либо отставкой тренера либо уходом по собственному желанию.
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+7
0
Fishing 555 (Rivne)
26.08.2021 в 21:46
Царство небесное младенцу Радионову отмучился бедний. Скрипник дно.
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+1
0
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Viktor Ivanjvich
26.08.2021 в 21:53
НУ ВОТ перед ЕК- не Вы и тренером сборной его назначали- чуть ли единственный кандидат? а теперь ДНО.
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0
0
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Viktor Ivanjvich
26.08.2021 в 21:45
ну вот и не произошло чудо как вчера с Шахтером- что с ЗАРЁЙ-говорят мол полкоманды ушло. Какие полкоманды? юрченко и вАсиль-это основа-иванисеня это так себе.И всё. а пришли Шахаб лучший в олимпике. булеца ЧМ- ну и что даже в днепретипа1 неиграл постоянно, опытные имреков. фаворов-раньше немного, АЛЛаХЯР, молодые крестиан и форпкорм.-играй -нехочу--ВОТ ОНИ ИНЕ ХОТЯТ или разучились? Высоки клас тренера Скрипника очень преувеличин- как и многих игроков Кабаева, кочергина-
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+5
0
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_Hell_Cat_ (Днепр)
26.08.2021 в 21:44
Давно болею за Зарю,но такой разобранной и бесхарактерной команды с непонятным рисунком игры ,что-то не припомню ....больно смотреть на тебя Заря,что с тобой ???!
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+3
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
26.08.2021 в 21:44
уровень дна
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+5
0
Рівнянин (Рівне)
26.08.2021 в 21:40
Громов-це звіздєц! Рівень аматорського футболу-ні думки,ні техніки,ні швидкості.
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+7
-1
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Bush_Dima (Чернігів)
26.08.2021 в 21:39
Питання щодо не виклику у збірну тепер повинно відпасти надовго
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+9
0
prostors (Вольногорск)
26.08.2021 в 21:39
Вот и ответ игрокам Зари, почему не берут в сборную.
Ответить
+8
-1
Golfik25 (Киев)
26.08.2021 в 21:38
прогресс, забили уже аж 2 мяча. Правда вылетели
Ответить
+5
0
Kvartal (Кривой Рог)
26.08.2021 в 21:38
Мать вашу! Да они же даже с пенальти забить не могут! И это мужики? Это девчонки в юбочках (((((((
Ответить
+6
0
osadob07 (жмеринка)
26.08.2021 в 21:38
а чо,может заря покорит вершину всех нищебродов в лиге конференций?
Ответить
+2
-1
Зритель (Харьков)
26.08.2021 в 21:46
Судя по результатам Ворсклы и Колоса, Заре светит последнее место в группе.
Ответить
+3
0
JudgeDredd (Киев)
26.08.2021 в 21:38
Вот так Вернидуб с "Шерифом" в Лиге чемпионов, а "Заря" со Скрипником в заднице. Молодец Геллер.
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+12
0
Рівнянин (Рівне)
26.08.2021 в 21:43
В Шерифі таких тупорилих у футбольному сенсі істот,як Громов і Шахаб-не тримають!
Ответить
+3
0
avatar
Viktor Ivanjvich
26.08.2021 в 21:47
добавь ещё фаворова. кочергина имрекова.., кабаева
+4
0
Зритель (Харьков)
26.08.2021 в 21:48
Состав Шерифа не худо бы посмотреть - там русско- и молдаво- язычных нет вообще. По крайней мере в еврокубках.
Ответить
+3
0
Kvartal (Кривой Рог)
26.08.2021 в 21:37
Мать вашу! Да они же даже с пенальти забить не могут! И это мужики? Это девчонки в юбочках (((((
Ответить
+6
0
avatar
Hedgehog.Serge (Маріуполь)
26.08.2021 в 21:36
Уж лучше бы поставили "автобус" да где-то в контратаке один забили и пусть бы 1:0, но хоть выиграли бы.
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+5
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.08.2021 в 21:36
очень слабо
Ответить
+8
0
Андрей(Киев) (Киев)
26.08.2021 в 21:36
Команда укомплектована.......
Ответить
+4
0
Benzil (Львів)
26.08.2021 в 21:35
Третя сила...Наш футбол програє австрійському по всім статтям, на всіх рівнях і турнірах.
Ответить
+11
0
Зритель (Харьков)
26.08.2021 в 21:49
Нажаль - не тільки австрійському.
Ответить
+5
0
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Siren05 (Мариуполь)
26.08.2021 в 21:34
С нами Шахаб 2 раза ударил - 2 забил. Здесь 2 пенальти , -1 еле забил и ещё 2-3 убойные позиции - всё что мог прокакал. Даже за очёчко не зацепились, а могли. Эх, мужики!
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+6
0
Рівнянин (Рівне)
26.08.2021 в 21:33
З такими паталогічними тупаками,як Громов і Шахаб,ніколи ця команда не скочить навіть вище пісіка.Куди дивиться Скрипник,
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+8
-1
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Drovko (Lviv)
26.08.2021 в 21:33
Моє терпіння закінчилося, коли Гладкий з 4-х метрів на 19 хв. не попав у порожній кут...знову тупі привози і нереалізація як і в першому матчі...під копірку...
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+8
0
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Hedgehog.Serge (Маріуполь)
26.08.2021 в 21:33
И Кабаев ещё что-то вякал про то, что из Зари не берут в сборную(((Кого брать то???
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+12
0
VAO (Луганск)
26.08.2021 в 21:50
Ну Кабаева то как раз можно было бы хоть на сборы взять.
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0
-4
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simargl (Чернигов)
26.08.2021 в 21:33
Страдальцы. Разобрали швабы Зорьку на запчасти... слабенько. Может хоть в ЛК позора будет меньше
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+5
-1
JudgeDredd (Киев)
26.08.2021 в 21:56
Не прав. Швабы в западной Баварии и в австрийском Форальберге. Венцы не швабы. А в остальном.. таки да - разобрали. А в ЛК, там ведь и "Рома", и "Тоттенхэм", и "Фейеноорд"..Так что насчет позора, это как повезет.
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0
0
Не дармоед (Запорожье)
26.08.2021 в 21:33
Фаворов из за своей бороды поля по ходу не видит,а так все у.баны во главе тупых трибунных трубадуров.
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+10
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djeff2015 (Запорожье)
26.08.2021 в 21:46
трубадуров вообще нужно кастрировать.....дауны ...существа.
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+2
-2
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Viktor Ivanjvich
26.08.2021 в 21:33
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+2
0
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
26.08.2021 в 21:32
Че, прекрасная команда я ЩЕтаю). Обязательно после этого всего надА звать полкоманды в сборную. А то ж очевидно, Шо мы их всех недооцениваем и с Зари ну не вызывают и всЬО. Рад, что зарёкся смотреть это зачуханное болото в прошлом сезоне.
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+9
0
Footballers (Умань)
26.08.2021 в 21:32
Скрипник забивати не буде.Хоча пенальті міг би вийти і забити навіть він.
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+5
-1
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jnp49 (ОДЕССА)
26.08.2021 в 21:31
Очень ОБИДНО, что и ЗАРЯ превратилась в команду для "внутреннего пользования".., куда девались те МУЖИКИ??? Да и в Скрипнике можно разочароваться, ЗАРЯ это конечно не ВЕРДЕР, но в Европе ныне показывает себя с очень негативной стороны...
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+10
0
аалекс ( Крым)
26.08.2021 в 21:31
Победа на классе. Хорошо хоть Скрипника в СБУ не пригласили.
Ответить
+8
-3
Sashik (Baltimore)
26.08.2021 в 22:01
UA-Football, а чи не можна добродіїв з такими недолугими порадами прибрати від коментування? що значить сбу пріґласілі і при чому тут сбу?
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
26.08.2021 в 21:30
а могли бы в копилку сборной с помощью пенальти очки принести. пижоны.
Ответить
+6
-2
f-denya (Сумы)
26.08.2021 в 21:30
выше головы не прыгнешь
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+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
26.08.2021 в 21:29
немецкая машина. на сборке ЗАЗ
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+3
-1
Footballers (Умань)
26.08.2021 в 21:29
Мужики
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+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.08.2021 в 21:38
ужимки
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+4
0
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Viktor Ivanjvich
26.08.2021 в 21:28
это и следовало ожидать с таким подбором игроков СКРИПНИК сделал из МУЖИКОВ х-зна что.
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+6
-2


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