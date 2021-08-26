Лига Европы
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1:3. Фунтас забивает 6 мяч Рапида в противостоянии с Зарёй. Видео
Пора заряжать команду на Лигу Конференций
SK Rapid
Нападающий "Рапида" Таксиархис Фунтас превращает передачу Эрджана Кары в гол. 1:3.
Счёт двухматчевого противостояния становится унизительным для "Зари" – 1:6.
Напомним, что с этого сезона правило гола на выезде в еврокубках не действует. Победитель пары проходит в группу Лиги Европы, а проигравшая команда – будет играть в Лиге Конференций.
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
26.08.2021 в 21:19
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