1:3. Фунтас забивает 6 мяч Рапида в противостоянии с Зарёй. Видео

Нападающий "Рапида" Таксиархис Фунтас превращает передачу Эрджана Кары в гол. 1:3.

Счёт двухматчевого противостояния становится унизительным для "Зари" – 1:6.

Напомним, что с этого сезона правило гола на выезде в еврокубках не действует. Победитель пары проходит в группу Лиги Европы, а проигравшая команда – будет играть в Лиге Конференций.