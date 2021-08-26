2:3. Захеди реализует пенальти в матче с Рапидом

Шахаб Захеди уверенно реализовал пенальти. 2:3.

"Заря" всё ещё серьёзно уступает "Рапиду" в 4 мяча – счёт двухматчевого противостояния 2:6.

Напомним, что с этого сезона правило гола на выезде в еврокубках не действует. Победитель пары проходит в группу Лиги Европы, а проигравшая команда – будет играть в Лиге Конференций.