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2:3. Захеди реализует пенальти в матче с Рапидом
У австрийской команды всё ещё преимущество в 4 мяча
Фото: ФК Заря / Автор: неизвестен
Шахаб Захеди уверенно реализовал пенальти. 2:3.
"Заря" всё ещё серьёзно уступает "Рапиду" в 4 мяча – счёт двухматчевого противостояния 2:6.
Напомним, что с этого сезона правило гола на выезде в еврокубках не действует. Победитель пары проходит в группу Лиги Европы, а проигравшая команда – будет играть в Лиге Конференций.
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