Скрипник: Мы играем в футбол, но не так рационально, как хотелось бы

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник в эфире "Профутбола" прокомментировал вылет от венского "Рапида" (0:3, 2:3) в квалификации Лиги Европы.

– Чего не хватило для победы?

– Забитых голов. Те пропущенные: первая атака – гол, первый стандарт – гол. Очень трудно. Где-то мы это уже проходили – та же "Брага" в том году, "Эспаньол" ранее. Чуть дежавю – значит такой у нас уровень.

Не могу бросить камень в своих игроков – они старались. Эмоции были, моменты, но реализация чуть... Больше злят пропущенные мячи. Не говорю, что мы не играем в футбол – играем, но не так рационально, как хотелось бы.

Как можно быть довольным игрой, если мы проиграли? Я могу только за желание, страсть, мы всегда бежим вперед и играем в атакующий футбол. Где-то получается, где-то нет, но так на данный момент играем.

Мы благодарны нашим болельщикам, которые в нас верят. Мы все равно подарим им европейскую осень. Будем участвовать (в Лиге конференций – прим.).

– Что ожидаете от этого турнира?

– Будем смотреть, как жеребьевка пройдет. Впереди "Ворскла", претендующая на те же места, на которых мы хотим оказаться. У нас принципиальный поединок уже в воскресенье. От завтра готовимся к ней.

– Травма Никиты Шевченко – рецидив?

– Все было с этой ногой. Будем ждать, что скажут доктора. Щелкнуло что-то в мышце – будем надеяться, что это не так страшно, как кажется