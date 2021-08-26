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Скрипник: Мы играем в футбол, но не так рационально, как хотелось бы

Лига Европы
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(2 голосов)

Заря отправляется в Лигу конференций

Скрипник: Мы играем в футбол, но не так рационально, как хотелось бы

фото - СК Дніпро-1

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник в эфире "Профутбола" прокомментировал вылет от венского "Рапида" (0:3, 2:3) в квалификации Лиги Европы.

– Чего не хватило для победы?

– Забитых голов. Те пропущенные: первая атака – гол, первый стандарт – гол. Очень трудно. Где-то мы это уже проходили – та же "Брага" в том году, "Эспаньол" ранее. Чуть дежавю – значит такой у нас уровень.

Не могу бросить камень в своих игроков – они старались. Эмоции были, моменты, но реализация чуть... Больше злят пропущенные мячи. Не говорю, что мы не играем в футбол – играем, но не так рационально, как хотелось бы.

Как можно быть довольным игрой, если мы проиграли? Я могу только за желание, страсть, мы всегда бежим вперед и играем в атакующий футбол. Где-то получается, где-то нет, но так на данный момент играем.

Мы благодарны нашим болельщикам, которые в нас верят. Мы все равно подарим им европейскую осень. Будем участвовать (в Лиге конференций – прим.).

– Что ожидаете от этого турнира?

– Будем смотреть, как жеребьевка пройдет. Впереди "Ворскла", претендующая на те же места, на которых мы хотим оказаться. У нас принципиальный поединок уже в воскресенье. От завтра готовимся к ней.

– Травма Никиты Шевченко – рецидив?

– Все было с этой ногой. Будем ждать, что скажут доктора. Щелкнуло что-то в мышце – будем надеяться, что это не так страшно, как кажется

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Рапид (Вена)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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Кююмалайнен (Київ)
27.08.2021 в 00:47
Это не футбол, это хня какая-то
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djeff2015 (Запорожье)
27.08.2021 в 00:04
после слов "мы играем в футбол...." перестал читать. "играйте" дальше...только не в Европе. не позорьте Украину.
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Trztrqtr (Украина)
27.08.2021 в 00:58
А Украина-это что, какая-то большая величина на мировой футбольной карте, что б Заря ее позорила? Заря-это и есть средний уровень нашего футбола. Ниже Динамо и Шахтера, но выше остальных. Вы не можете опозорить то, что никогда не восходило на большие высоты. Это как раз о нашем футболе.
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