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"Как Шахтер с 0:2 вылез, так и мы должны были". Форвард Зари - о вылете из Лиги Европы

Лига Европы
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(1 голосов)

Луганчане продолжат выступления в Лиге конференций

"Как Шахтер с 0:2 вылез, так и мы должны были". Форвард Зари - о вылете из Лиги Европы

фото - ФК Зоря

Новина українською

Нападающий "Зари" Владислав Кабаев прокомментировал вылет от венского "Рапида" (0:3, 2:3) в квалификации Лиги Европы.

– Насколько трудно было настраиваться и играть после 0:2?

– Это все время такой удар – выходишь, настраиваешься отыгрываться. У нас в прошлой игре была задача забить быстрый гол, все это прекрасно понимали. Опять же, как холодный душ. Никто не собирался останавливаться, но такие эмоции – трудно.

Кучу моментов создали во втором тайме – все возможно. Такие игры уже отыгрывали – "Заря" играла с "Фейеноордом", и с "Динамо" отыгрывали. Все возможно было. Все в это верили.

Если бы не создавали моменты, были за нас бы сильнее на голову – вопросов нет. Но команда, которая, считаю, нам по зубам – обидно такие игры отпускать.

"Рапид" – хорошая команда, нет прямо слабых сторон. Хорошая, сбитая команда. Я считаю, мы играли с командами намного сильнее уровнем и хорошо смотрелись – тот же "Лестер". Но эта команда из нашей весовой категории, грубо говоря. Должны были не допускать такие ошибки.

Как вчера "Шахтер" с 0:2 вылез, так и мы должны были вылазить.

– Теперь вас ждет Лига конференций.

– Да, конечно. Никто не опускает голову. Все хотели в Лигу Европы, но это новый турнир, у нас есть задачи. Думаю, этот турнир будет не менее интересным. Игры в еврокубках – это совсем друга атмосфера, сегодня была поддержка, в Австрии была сумасшедшая.

Каждый спортсмен хочет прогрессировать – Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций. Мы стремимся играть в еврокубках. Уверен, что будем играть хорошо в Лиге конференций, а в следующем году будем бороться еще выше, – сказал Кабаев.

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В статье: Заря (Луганск) Рапид (Вена) Владислав Кабаев
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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Комментарии (4)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
27.08.2021 в 08:39
Ми перед каждою ігрою ходим в церкву ( 7 раз). (с) М.Кополовець
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+1
0
cucumber (Киев)
27.08.2021 в 08:35
Для них як для Пьера де Кубертена принцип "Головне не перемогати а брати участь", так й вони з року в рік обіцяють перемагати, а насправді лише є статистами в участі ЛЕ. вася огурцов
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0
0
Acsakal (Kharkov)
27.08.2021 в 08:31
"Ми всі преЗЕденти". Тож як "презеденти" - ви нікому нічого не винні... ...І вболівальники вам - теж.
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+1
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
27.08.2021 в 08:28
Як сказав тренер гірників, вони мужики з яйцями, а ви , як виявилось, євнухи.
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-1


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