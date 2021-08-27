"Как Шахтер с 0:2 вылез, так и мы должны были". Форвард Зари - о вылете из Лиги Европы

Нападающий "Зари" Владислав Кабаев прокомментировал вылет от венского "Рапида" (0:3, 2:3) в квалификации Лиги Европы.

– Насколько трудно было настраиваться и играть после 0:2?

– Это все время такой удар – выходишь, настраиваешься отыгрываться. У нас в прошлой игре была задача забить быстрый гол, все это прекрасно понимали. Опять же, как холодный душ. Никто не собирался останавливаться, но такие эмоции – трудно.

Кучу моментов создали во втором тайме – все возможно. Такие игры уже отыгрывали – "Заря" играла с "Фейеноордом", и с "Динамо" отыгрывали. Все возможно было. Все в это верили.

Если бы не создавали моменты, были за нас бы сильнее на голову – вопросов нет. Но команда, которая, считаю, нам по зубам – обидно такие игры отпускать.

"Рапид" – хорошая команда, нет прямо слабых сторон. Хорошая, сбитая команда. Я считаю, мы играли с командами намного сильнее уровнем и хорошо смотрелись – тот же "Лестер". Но эта команда из нашей весовой категории, грубо говоря. Должны были не допускать такие ошибки.

Как вчера "Шахтер" с 0:2 вылез, так и мы должны были вылазить.

– Теперь вас ждет Лига конференций.

– Да, конечно. Никто не опускает голову. Все хотели в Лигу Европы, но это новый турнир, у нас есть задачи. Думаю, этот турнир будет не менее интересным. Игры в еврокубках – это совсем друга атмосфера, сегодня была поддержка, в Австрии была сумасшедшая.

Каждый спортсмен хочет прогрессировать – Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций. Мы стремимся играть в еврокубках. Уверен, что будем играть хорошо в Лиге конференций, а в следующем году будем бороться еще выше, – сказал Кабаев.