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Главный тренер Антверпена пришел голым на пресс-конференцию после выхода клуба в Лигу Европы

Лига Европы
(2 голосов)

Необычно

Главный тренер Антверпена пришел голым на пресс-конференцию после выхода клуба в Лигу Европы

Royal Antwerp FC

Новина українською

44-летний датский наставник бельгийского "Антверпена" Брайан Приске Педерсен решил удивить общественность после выхода клуба в групповой этап Лиги Европы. Его подопечные прошли "Омонию" (общий счет – 4:4; 3:2 по пенальти).

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По информации FOX Soccer, Брайан Приске пообещал своим футболистам, что в случае выхода банды в квартет ЛЕ он проведет послематчевую пресс-конференцию без одежды. Наставник прикрыл только нижнюю часть тела полотенцем. Пресс-служба "Антверпена" в Твиттере была удивлена:

"Подождите… Что здесь происходит?!"

Приске занимает пост в бельгийском клубе с 2021 года.

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В статье: Лига Европы Антверпен Брайан Приске Педерсен
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