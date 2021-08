Главный тренер Антверпена пришел голым на пресс-конференцию после выхода клуба в Лигу Европы

44-летний датский наставник бельгийского "Антверпена" Брайан Приске Педерсен решил удивить общественность после выхода клуба в групповой этап Лиги Европы. Его подопечные прошли "Омонию" (общий счет – 4:4; 3:2 по пенальти).

По информации FOX Soccer, Брайан Приске пообещал своим футболистам, что в случае выхода банды в квартет ЛЕ он проведет послематчевую пресс-конференцию без одежды. Наставник прикрыл только нижнюю часть тела полотенцем. Пресс-служба "Антверпена" в Твиттере была удивлена:

Royal Antwerp manager Brian Priske promised his players if they qualified for the Europa League he would do a press conference without clothes on...



Looks like they won ????????



(via @official_rafc) pic.twitter.com/8E0so1QNS9