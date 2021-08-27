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Главный тренер Антверпена пришел голым на пресс-конференцию после выхода клуба в Лигу Европы
Необычно
Royal Antwerp FC
44-летний датский наставник бельгийского "Антверпена" Брайан Приске Педерсен решил удивить общественность после выхода клуба в групповой этап Лиги Европы. Его подопечные прошли "Омонию" (общий счет – 4:4; 3:2 по пенальти).
По информации FOX Soccer, Брайан Приске пообещал своим футболистам, что в случае выхода банды в квартет ЛЕ он проведет послематчевую пресс-конференцию без одежды. Наставник прикрыл только нижнюю часть тела полотенцем. Пресс-служба "Антверпена" в Твиттере была удивлена:
"Подождите… Что здесь происходит?!"
Royal Antwerp manager Brian Priske promised his players if they qualified for the Europa League he would do a press conference without clothes on...— FOX Soccer (@FOXSoccer) August 26, 2021
Looks like they won ????????
(via @official_rafc) pic.twitter.com/8E0so1QNS9
Приске занимает пост в бельгийском клубе с 2021 года.
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