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Илья Близнюк: Заря безобразно сыграла в защите в матче с Рапидом

Лига Европы
(1 голосов)

Есть вопросы и к средней линии

Илья Близнюк: Заря безобразно сыграла в защите в матче с Рапидом

фото - ФК Зоря

Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший вратарь "Металлурга", "Днепра", "Динамо" и сборной Украины, а также экс-тренер "Ильичевца", "Металлурга", "Николаева" Илья Близнюк прокомментировал поражение "Зари" со счетом 2:3 в повторном матче раунда плей-офф Лиги Европы против венского "Рапида".

"Тяжело что-то говорить по такой игре. Все было решено еще в первом матче. Надежды были бы, если бы "Заря" забила в течение 10 минут быстрый гол. Но получила в свои, и не один аж целых два за 15 минут от начала поединка. Катастрофа! Команда не готова, и не видно было за счет чего, луганчане могли бы преломить события, играя дома.

"Заря" с первых минут начала играть в вертикальный футбол длинными передачами на нападающих. Эти передачи не находили адресата, соперник подбирал мячи и убегал в контратаки. Так прошла первая фланговая скоростная атака, защитники слишком широко растянулись, оставили коридор, проиграли в скорости, нападающий соперника принял мяч, ворвался в штрафную реализовав момент. Безобразная игра защиты всей команды.

После второго гола, сделав огромный задел, "Рапид" спокойно играл по счету. Игроки "Зари" много проиграли ситуаций один в один, что в атаке, что в середине поля, ибо центральная линия вообще отсутствовала. Соперник рационально использовал свои моменты, что дома, что на выезде, показав нашу слабость игры в обороне. Неутешительные цифры – шесть пропущенных мячей в двух матчах. Команда старалась, боролась, чтобы сыграть достойно, но слабый уровень не позволил ей пригнуть выше головы".

Напомним, что после поражения от "Рапида" "Заря" вылетела в новый турнир Лигу Конференций. Сегодня состоится жеребьевка группового этапа. Луганчане попали во вторую корзину из четырех.

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В статье: Заря (Луганск) Рапид (Вена)
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Комментарии (2)
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Fritz (Кузнецовск)
27.08.2021 в 12:29
Луганці не залишили шансів віденському Рапіду в боротьбі за путівку до групового етапу Ліги конференцій та програли австрійцям обидва матчі із загальним рахунком 2:6. Австрійці зіграють у Лізі Європи, а ми отримаємо першого представника у Лізі конференцій.
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Acsakal (Kharkov)
27.08.2021 в 11:50
"Зоря бездарно зіграла в захисті в матчі з Рапідом." Зоря бездарно зіграла в захисті в ОБОХ матчах з Рапідом.
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