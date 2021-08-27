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Наполи с Лестером, Рапид для Ярмоленко. Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы

Лига Европы
(2 голосов)

Групповая стадия пройдёт с сентября по декабрь

Наполи с Лестером, Рапид для Ярмоленко. Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в Стамбуле прошла жеребьёвка группового этапа Лиги Европы. В церемонии приняли участие 32 клуба из 20 стран. Украины, увы, в списке не оказалось: "Заря" не смогла пройти квалификацию, вылетев от венского "Рапида" в Лигу конференций.

Победители каждой группы Лиги Европы выходят в 1/8 финала турнира. Команды, которые финишируют вторыми, сыграют стыковые матчи с командами, которые займут третьи места в группах Лиги чемпионов за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы. Команды, которые финишируют третьими, сыграют стыковые матчи с командами, которые финишируют вторыми в группах Лиги конференций за право сыграть в 1/8 финала Лиги конференций.

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Групповой этап ЛЕ пройдёт с 16 сентября по 9 декабря. Финал ЛЕ 2022 состоится в испанской Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".

Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы 2021/22

Группа A Группа B Группа C Группа D
"Лион"
"Рейнджерс"
"Спарта"
"Брондбю"		 "Монако"
ПСВ
"Реал Сосьедад"
"Штурм"		 "Наполи"
"Лестер"
"Спартак" М
"Легия"		 "Олимпиакос"
"Айнтрахт" Ф
"Фенербахче"
"Антверпен"

Группа E Группа F Группа G Группа H
"Лацио"
"Локомотив" М
"Марсель"
"Галатасарай"		 "Брага"
"Црвена Звезда"
"Лудогорец"
"Мидтьюланн"		 "Байер"
"Селтик"
"Бетис"
"Ференцварош"		 "Динамо" Зг
"Генк"
"Вест Хэм"
"Рапид"

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В статье: Локомотив (Москва) Фенербахче (Стамбул) Олимпиакос (Пирей) Рейнджерс (Глазго) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Динамо (Загреб) Лион Рапид (Вена) Спартак (Москва) Байер (Леверкузен) Легия (Варшава) Селтик (Глазго) Галатасарай (Стамбул) Лацио (Рим) Брондбю Спарта (Прага) ПСВ (Эйндховен) Марсель Бетис (Севилья) Наполи (Неаполь) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Црвена Звезда (Белград) Штурм (Грац) Монако Лудогорец (Разград) Генк Ференцварош (Будапешт) Мидтьюлланн (Хернинг) Брага Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Антверпен Лестер Сити
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(2 голосов)
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Комментарии (14)
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Dimka26 (Чернигов)
27.08.2021 в 14:29
Российские клубы неплохо так нагрузили. Наверное, в ЛК не пролезут.
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+3
0
Divine (Чернигов)
27.08.2021 в 14:58
дай Бог!
Ответить
0
0
Ariakiev01 (Київ)
27.08.2021 в 14:26
Локо получил хуже как по мне, будучи 2 номером посева
Ответить
+1
0
Wolodya (Тернопіль)
27.08.2021 в 14:22
Спартак навіть в ЛЄ вмудрився попасти в лігочемпіонівську групу
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
27.08.2021 в 14:22
штош, поболеем за братушек из Легии и за Сарай)
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0
0
Wolodya (Тернопіль)
27.08.2021 в 14:22
Добре, що зробили новий формат ЛЄ, тепер групи більш наближені по силі до ЛЧ, можна сказати по силі як 3 і 4 команди груп ЛЧ.
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0
0
Фанат АПЛ
27.08.2021 в 14:03
Группы С и Е интересные...
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0
0
avatar
СТОП крот (Киев)
27.08.2021 в 13:56
Я в предвкушении мордобоя фанатов легии и спартака
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+2
-2
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
27.08.2021 в 13:55
І сій, не сій... а вийде десь група В... а десь F...
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0
0
Дядько Петро (Волинь)
27.08.2021 в 13:54
якщо забути про барси з баваріями і щейхів, то ЛЄ виглядає досить солідно
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+3
0
аалекс ( Крым)
27.08.2021 в 13:47
Да уж, ЛЕ в этом году крутая получается, жаль что пока без наших команд.
Ответить
+1
0
balamyt (Boston)
27.08.2021 в 14:15
Если уж Заря ,Ворскла и Колос обгадились ,то без Днепра1 и Металиста укр. клубам в ЛЕ делать вообще нечего..Пусть увеличивают бюджет и копят деньги на качественных легионеров..а не разных Алахяров.Про ЛЧ я вообще молчу ..9-10 браз. Шахтера Монако гоняло как цуциков...а что будит с ДинамоК в группе страшно вообразить..Легче представить преставить харакири. . Да клубный футбол в Европе существенно изменился...а УПЛ опускается все ниже и ниже..Имея Мариуполь ..как базу ,Шахтер кроме Мудрика ,Матвиенко , Степаненко,Кривцова и Пятого и ваставить из укр. игроков ..некого...(но последние трое уже возрастные..)..Про Динамо К я вообще молчу...Это база СБУ и там молодняк ..т.е . ее успехи и падения это и судьба СБУ . а ее возможности ..как видим .... ограничены ..
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0
-2
аалекс ( Крым)
27.08.2021 в 14:18
Написав слово пока, я имел ввиду, что ДК и Шахтер вполне могут туда попасть в этом розыгрыше.
0
-1
vlotko (Броди)
27.08.2021 в 14:31
Треба писати точніше: без капіталів Коломойського і Ярославського нашим клубам, які займаєть 3-5 місця нічого не світить. Капіталів агрохолдінгів замало.
0
0


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