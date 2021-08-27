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Наполи с Лестером, Рапид для Ярмоленко. Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы
Групповая стадия пройдёт с сентября по декабрь
Сегодня в Стамбуле прошла жеребьёвка группового этапа Лиги Европы. В церемонии приняли участие 32 клуба из 20 стран. Украины, увы, в списке не оказалось: "Заря" не смогла пройти квалификацию, вылетев от венского "Рапида" в Лигу конференций.
Победители каждой группы Лиги Европы выходят в 1/8 финала турнира. Команды, которые финишируют вторыми, сыграют стыковые матчи с командами, которые займут третьи места в группах Лиги чемпионов за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы. Команды, которые финишируют третьими, сыграют стыковые матчи с командами, которые финишируют вторыми в группах Лиги конференций за право сыграть в 1/8 финала Лиги конференций.
Групповой этап ЛЕ пройдёт с 16 сентября по 9 декабря. Финал ЛЕ 2022 состоится в испанской Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".
Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы 2021/22
|Группа A
|Группа B
|Группа C
|Группа D
|"Лион"
"Рейнджерс"
"Спарта"
"Брондбю"
|"Монако"
ПСВ
"Реал Сосьедад"
"Штурм"
|"Наполи"
"Лестер"
"Спартак" М
"Легия"
|"Олимпиакос"
"Айнтрахт" Ф
"Фенербахче"
"Антверпен"
|Группа E
|Группа F
|Группа G
|Группа H
|"Лацио"
"Локомотив" М
"Марсель"
"Галатасарай"
|"Брага"
"Црвена Звезда"
"Лудогорец"
"Мидтьюланн"
|"Байер"
"Селтик"
"Бетис"
"Ференцварош"
|"Динамо" Зг
"Генк"
"Вест Хэм"
"Рапид"
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