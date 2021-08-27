Наполи с Лестером, Рапид для Ярмоленко. Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы

Сегодня в Стамбуле прошла жеребьёвка группового этапа Лиги Европы. В церемонии приняли участие 32 клуба из 20 стран. Украины, увы, в списке не оказалось: "Заря" не смогла пройти квалификацию, вылетев от венского "Рапида" в Лигу конференций.

Победители каждой группы Лиги Европы выходят в 1/8 финала турнира. Команды, которые финишируют вторыми, сыграют стыковые матчи с командами, которые займут третьи места в группах Лиги чемпионов за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы. Команды, которые финишируют третьими, сыграют стыковые матчи с командами, которые финишируют вторыми в группах Лиги конференций за право сыграть в 1/8 финала Лиги конференций.

Групповой этап ЛЕ пройдёт с 16 сентября по 9 декабря. Финал ЛЕ 2022 состоится в испанской Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".

Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы 2021/22

Группа A Группа B Группа C Группа D "Лион"

"Рейнджерс"

"Спарта"

"Брондбю" "Монако"

ПСВ

"Реал Сосьедад"

"Штурм" "Наполи"

"Лестер"

"Спартак" М

"Легия" "Олимпиакос"

"Айнтрахт" Ф

"Фенербахче"

"Антверпен"