Ну не шмогли мы, не шмогли… Акценты зрителя на итогах нашего квалифайна в Европе

Вылетать так вылетать! Собирался обстоятельнее обсудить двухраундовый поединок "Зари" - так, как это было с другими нашими представителями в еврокубках, но вчерашний матч отбил охоту начисто. О чем говорить?

О том, что обе игры были на редкость зрелищными? О том, что интрига умерла еще в Вене, а в Запорожье было глупо ожидать ее воскрешения? О том, что оба раза "Заря" превзошла "Рапид" по голевым моментам, но умудрилась проиграть с общим счетом 2:6? О том, что первый наш пенальти вчера был "левым", а значит, мы забили бы еще меньше? О том, что героями могли стать в Вене – Аллахяр, и в Запорожье – Булеца с Шахабом, а стал Фунтас?

Как видите, хватило одного абзаца. Предлагаю перейти к общим итогам выступлений украинских клубов в летней квалификации. А они, мягко выражаясь, не радуют. Поэтому тоже коротенько так – абзацев на несколько, чтобы душу не травить. Вылетать так вылетать! Вот и вылетели дружно практически все, за одним исключением, подтвердившим правило: потому что очень повезло.

Начну с того, что все – и "Ворскла", и "Колос", и "Шахтер", и "Заря" - играли с соперниками, до сих пор находящимися в рейтинге УЕФА ниже. Это немаловажный нюанс.

"Колос" встречался с казахским клубом (+143 места в нашу пользу), и уступил ему в серии пенальти. "Ворскла" - с финским (+76 мест), и проиграла в овертайме. "Заря" - с австрийским (+2), и пропустила его вперед в основное время, а фактически – еще в первом матче.

Ставший тем самым исключением "Шахтер" играл с французским клубом (+22), и, не пади последний жертвой фантастического невезения, имел все шансы достойно проиграть в основное время "ответки".

Не находите здесь торжества чисто арифметической логики? Ну и, конечно, три случая – система и закономерность, даже если четвертый подгулял. Увы и ах, мы таки настолько объективно слабы, ребята! И это очень грустно, приходится признать. И в то же время дико – на фоне недавнего достижения сборной страны, составленной преимущественно из представителей УПЛ.

Вот он – наш реальный уровень сегодня, а успех сборной был немыслимым прорывом на его фоне и на фоне унылого прошлогоднего чемпионата. Вот они – наши цыплята, большинства из которых мы недосчитались еще до прихода осени (разумеется, если не считать "Зарю" в Лиге конференций – но в этом контексте о ней и вспоминать как-то неудобно).

Так чего же и почему мы ждали от команды Шевченко, показавшей лучший результат за всю нашу историю на Евро? Или инициатива наказуема: подняв планку амбиций на неслыханный с полтора десятка лет уровень, они обрекли себя на критику за любую неудачу? Не буду сейчас о тех, кто только и ждал любой осечки этой сборной. Тема беседы у нас иная, и куда более печальная.

Как говорят представители чемпионата, в котором играет "Монако", вернемся к нашим баранам. Но не французским, и это не оскорбление.

Если коротко, мы это заслужили. Прошлый внутренний сезон был отчетливым шагом назад – это личное мнение, но оно подкреплено тем, что автор наблюдает практически все игры УПЛ, от свистка до свистка. Уровень многих матчей не выдерживал критики, и большинство из них были с участием расширивших лигу новичков. Свою лепту внесла и пандемия, но ведь не только у нас.

Сразу скажу, сегодня есть надежда на лучшее. Ее заронили последние три подряд живых тура УПЛ. Тоже, выходит, не случайность и не совпадение. И все же пока это лишь робкая надежда, не более. Возможно, нам просто нужно пережить эту яму, в которую угодил наш футбол. И выкарабкиваться из нее всем миром, включая затормозившую в отборе на Мундиаль сборную.

Что мы имеем в сухом остатке? "Зарю" в турнире, который я не спешил бы нарекать дном донным. Хотя бы потому, что "Ворскла" с "Колосом" туда уже даже снизу не достучатся. Далеко не последние и нынче команды в Украине. Посему мне будет даже любопытно, как будет выглядеть команда Скрипника пусть в таком, но международном состязании. Где ее потолок?

"Шахтер", которому подфартило просочиться в число 32 лучших команд Европы, и "Динамо", которому опять-таки повезло попасть туда вообще без отбора – хотят они этого или нет, но де-факто главной задачей оба будут иметь третье место и выход в Лигу Европы. Еще недавно – наш любимый размер, но теперь уже и это не факт.

Ведь даже единственный на обе группы по старинке кажущийся "проходным" "Шериф" сейчас для нас может представлять собой достаточно сложное препятствие. И, согласитесь, нет сомнений в том, что для его тренера "Шахтер" станет особенным раздражителем. У "Динамо", говорят, вообще нет шансов. Я так не считаю. И почему-то с надеждой поглядываю в сторону "Барселоны".

Возвращаясь же к делам нашим скорбным – итогам этого разнесчастного квалифайна, вспоминается древний анекдот. Заканчивался он так:

"… И поставил мужик на кобылу все деньги. Начинается заезд, кобыла дергается с места, делает несколько шагов, падает на землю и больше не поднимается. Мужик подходит к ней после забега с угрожающим видом. Кобыла смотрит на него виновато и шепелявит: "Ну не шмогла я, не шмогла..."

Что ж, теперь наш удел – болеть за каждый локальный успех, как в первый и в последний раз, радоваться каждому вырванному очечку. Это в Лиге чемпионов. А в конференциях – тоже губу не раскатывать, наверняка сыщутся умники-максималисты, которые будут требовать от "Зари" чуть ли не выигрыша трофея. См. предыдущий абзац, и дай нам Бог хоть здесь иногда побеждать.

Мой искренний совет всем: забудьте слово "коэффициент"! Для начала, давайте попробуем хотя бы оттолкнуться от этого дна. А то ведь стучат, и не только финны с казахами. Ну а про мою несмелую надежду я вам уже говорил. Давайте же переключимся на новый тур УПЛ. Как ни крути, а все начинается здесь. Хотелось бы только, чтобы здесь же оно и не заканчивалось…