Ярмоленко попал в заявку Вест Хэма на групповой этап Лиги Европы

УЕФА опубликовал заявку "Вест Хэма" на групповой этап Лиги Европы.

В списке 23 футболистов оказался и вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко.

"Молотобойцы" сыграют в одной группе с "Рапидом", загребским "Динамо" и бельгийским "Генком". Первый матч пройдет 16 сентября против "Динамо"

На старте сезона в АПЛ Ярмоленко принял участие во всех трех матчах, результативными действиями не отмечался.

Добавим, что Андрей сейчас находится в расположении сборной Украины и уже попал в заявку на спарринг с Чехией. Ранее 31-летний футболист провел полностью два матча отбора на ЧМ-2022 - против Казахстана (2:2) и Франции (1:1).