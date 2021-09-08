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Ярмоленко попал в заявку Вест Хэма на групповой этап Лиги Европы
Новый сезон в групповом этапе еврокубка стартует 16 сентября
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА опубликовал заявку "Вест Хэма" на групповой этап Лиги Европы.
В списке 23 футболистов оказался и вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко.
"Молотобойцы" сыграют в одной группе с "Рапидом", загребским "Динамо" и бельгийским "Генком". Первый матч пройдет 16 сентября против "Динамо"
На старте сезона в АПЛ Ярмоленко принял участие во всех трех матчах, результативными действиями не отмечался.
Добавим, что Андрей сейчас находится в расположении сборной Украины и уже попал в заявку на спарринг с Чехией. Ранее 31-летний футболист провел полностью два матча отбора на ЧМ-2022 - против Казахстана (2:2) и Франции (1:1).
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