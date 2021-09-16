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Тренер Легии открыл две бутылки пива на пресс-конференции после победы над московским Спартаком

Лига Европы
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Круче Роналду

Тренер Легии открыл две бутылки пива на пресс-конференции после победы над московским Спартаком

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер польской "Легии" Чеслав Михневич открыл две бутылки пива на пресс-конференции после матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против московского "Спартака" (1:0). Поединок проходил для поляков на выезде. После поединка пресс-служба гостей поделилась забавным отрывком с пресс-конференции и подписала фрагмент следующим образом:

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"Чеслав Михневич > Криштиану Роналду".

Напомним, во время одной из пресс-конференций на чемпионате Европы португалец отодвинул от себя бутылки Coca-Cola, предложив общественности пить чистую воду. Что касается матча, то футболист "Легии" Эрнест Мучи забил единственный гол на 91-й минуте встречи. В текущем сезоне чемпионата Польши "Легия" занимает 16-е место (6 очков после 5 туров, два матча в запасе).

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В статье: Лига Европы Спартак (Москва) Легия (Варшава) Чеслав Михневич
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