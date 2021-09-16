Харатин - о победе над Спартаком: Горд за команду

Украинский полузащитник "Легии" Игорь Харатин прокомментировал выездную победу над московским "Спартаком" (1:0) в рамках первого тура Лиги Европы.

"Какая игра в Москве! Горд за команду", - написал Харатин в своем Instagram.

Отметим, что 26-летний украинец вышел в старте польского клуба и провел на поле 59 минут. Результативными действиями не отмечался.

Напомним, Игорь Харатин перешел из "Ференцвароша" в "Легию" этим летом. Соглашение футболиста рассчитано до 30 июня 2024 года.