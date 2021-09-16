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Харатин - о победе над Спартаком: Горд за команду

Лига Европы
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Украинец вышел в старте команды и провел на поле 59 минут

Харатин - о победе над Спартаком: Горд за команду

Фото: instagram.com/igor_kharatin

Новина українською

Украинский полузащитник "Легии" Игорь Харатин прокомментировал выездную победу над московским "Спартаком" (1:0) в рамках первого тура Лиги Европы.

"Какая игра в Москве! Горд за команду", - написал Харатин в своем Instagram.

Отметим, что 26-летний украинец вышел в старте польского клуба и провел на поле 59 минут. Результативными действиями не отмечался.

Напомним, Игорь Харатин перешел из "Ференцвароша" в "Легию" этим летом. Соглашение футболиста рассчитано до 30 июня 2024 года.

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В статье: Спартак (Москва) Легия (Варшава) Игорь Харатин
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