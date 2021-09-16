  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. ЛЕ. Семь голов в матче Бетиса с Селтиком, Генк дожал венский Рапид  
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЕ. Семь голов в матче Бетиса с Селтиком, Генк дожал венский Рапид  

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Восемь матчей первого слота в Лиге Европы 

ЛЕ. Семь голов в матче Бетиса с Селтиком, Генк дожал венский Рапид  

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, первый тур

Группа E

Фриковатый автогол вратаря “Лацио” Стракоши позволил “Галатасараю” возглавить группу E после первого тура. Во втором матче московский “Локомотив” и “Марсель” сыграли вничью 1:1.

“Марсель” доминировал по всем ключевым показателям (удары 19-5, в створ 7-2, владение 74 на 26, голевые моменты 3-0, и так далее), и казалось, что сможет одержать победу после гола с пенальти на 59-й минуте. Тикнизян проиграл в скорости Ундеру и сфолил на турецком хавбеке в своей штрафной. Помимо пенальти, это была еще и вторая желтая для игрока “Локомотива”.

“Марсель” играл в большинстве более 30 минут, но не смог удержать победу. “Локомотив” был спасен вингером “Челси” Фаустино Анджорином (аренда в “Локомотив” с правом выкупа была организована внештатным консультантом “Локо” Ральфом Рангником). 19-летний воспитанник “синих” появился на поле на 63-й минуте, и за две минуты до финального свистка отправил мяч в угол красивым дальним ударом, сам до этого и перехватив мяч.

“Марсель”, наверное, заслуживал на большее, но вынужден довольствоваться одним очком.

“Галатасарай” – “Лацио” 1:0

Гол: Стракоша 66 (авт.)

“Локомотив” Москва – “Олимпик Марсель” 1:1

Голы: Анджорин 89 Ундер 59 (пен.)

Удаление: Тикнизян 57 (“Локомотив”)

Группа F

Единоличный лидер после двух матчей первого тура сформировался и в группе F. “Лудогорцу” хватило одного удара в створ (из трех за матч в целом), чтобы поделить очки с датским “Мидтьюлландом”. Гости забили гол после рикошета и простого добивания (автор гола Десподов в свое время играл в Серии А за “Кальяри”), “Мидтьюлланд” ранее свой мяч забил в классическом скандинавском стиле – навес и удар головой.

Игра “Црвена Звезда” – “Брага” получилась интереснее и драматичнее. Все три гола были забиты за 11 минут во втором тайме. Сначала хозяева хорошо исполнили угловой, но пение местной торсиды было быстро прервано мощным и точным ударом с 25 метров Вендерсона Галено. Последнее слово все же осталось за сербской командой – Катай реализовал пенальти.

“Мидтьюлланд” – “Лудогорец” 1:1

Голы: Исаксен 3 – Десподов 32

“Црвена Звезда” – “Брага” 2:1

Голы: Родич 74, Катай 85 (пен.) Галено 76

Группа G

Два очень увлекательных матча было сыграно в группе G. Леверкузен сделал камбэк в игре с “Ференцварошом”, но еще более впечатляющий отыгрыш удался “Бетису”.

Команда Мануэля Пеллегрини проигрывала “Селтику” 0:2, но еще в первом тайме отыгралась, а после перерыва добилась победы. Нельзя сказать, что вице-чемпион Шотландии начал мощно, скорее влетело все, что могло влететь. Айети замкнул пас Жоты (не путать с игроком “Ливерпуля”), а затем Юранович реализовал пенальти.

Но “Бетис” быстро выровнял положение. Первый гол забил фланговый защитник Миранда, выполнив впечатляющий проход через центр, а через две минуты Хуанми сравнял счет после провала защиты “Селтика”.

После перерыва – еще один шок для “Селтика”. На 50-й минуте Иглесиас сделал счет 3:2, проходит три минуты и Хуанми отправил четвертый мяч в ворота шотландцев.

Но нужно отдать должное и “Селтику”. Гости не сдавались, смогли отыграть один мяч после стандарта, но не более того. 4:3 – феерия в Андалусии.

“Байер” Леверкузен – "Ференцварош" 2:1

Голы: Паласиос 37, Виртц 69 – Ммаэ 8

“Бетис” – “Селтик” 4:3

Голы: Миранда 32, Хуанми 34, Иглесиас 50, Хуанми 53 – Айети 13, Юранович 27 (пен.), Ралстон 87

Группа H

Обидчик “Зари” не смог набрать очки в первом туре. “Генк” качественнее провел матч, но победный гол смог забить лишь на 90+2 минуте.

“Динамо” Загреб – “Вест Хэм” 0:2

Голы: Антонио 21, Райс 50

“Рапид” Вена – “Генк” 0:1

Гол: Онуачу 90+3

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Локомотив (Москва) Марсель (Франция) Динамо (Загреб) Рапид (Вена) Байер (Леверкузен) Селтик (Глазго) Галатасарай (Стамбул) Лацио (Рим) Бетис (Севилья) Црвена Звезда (Белград) Генк Ференцварош (Будапешт) Мидтьюлланн (Хернинг) Брага Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...