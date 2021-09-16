ЛЕ. Семь голов в матче Бетиса с Селтиком, Генк дожал венский Рапид  

Лига Европы, первый тур

Группа E

Фриковатый автогол вратаря “Лацио” Стракоши позволил “Галатасараю” возглавить группу E после первого тура. Во втором матче московский “Локомотив” и “Марсель” сыграли вничью 1:1.

“Марсель” доминировал по всем ключевым показателям (удары 19-5, в створ 7-2, владение 74 на 26, голевые моменты 3-0, и так далее), и казалось, что сможет одержать победу после гола с пенальти на 59-й минуте. Тикнизян проиграл в скорости Ундеру и сфолил на турецком хавбеке в своей штрафной. Помимо пенальти, это была еще и вторая желтая для игрока “Локомотива”.

“Марсель” играл в большинстве более 30 минут, но не смог удержать победу. “Локомотив” был спасен вингером “Челси” Фаустино Анджорином (аренда в “Локомотив” с правом выкупа была организована внештатным консультантом “Локо” Ральфом Рангником). 19-летний воспитанник “синих” появился на поле на 63-й минуте, и за две минуты до финального свистка отправил мяч в угол красивым дальним ударом, сам до этого и перехватив мяч.

“Марсель”, наверное, заслуживал на большее, но вынужден довольствоваться одним очком.

“Галатасарай” – “Лацио” 1:0

Гол: Стракоша 66 (авт.)

“Локомотив” Москва – “Олимпик Марсель” 1:1

Голы: Анджорин 89 Ундер 59 (пен.)

Удаление: Тикнизян 57 (“Локомотив”)

Группа F

Единоличный лидер после двух матчей первого тура сформировался и в группе F. “Лудогорцу” хватило одного удара в створ (из трех за матч в целом), чтобы поделить очки с датским “Мидтьюлландом”. Гости забили гол после рикошета и простого добивания (автор гола Десподов в свое время играл в Серии А за “Кальяри”), “Мидтьюлланд” ранее свой мяч забил в классическом скандинавском стиле – навес и удар головой.

Игра “Црвена Звезда” – “Брага” получилась интереснее и драматичнее. Все три гола были забиты за 11 минут во втором тайме. Сначала хозяева хорошо исполнили угловой, но пение местной торсиды было быстро прервано мощным и точным ударом с 25 метров Вендерсона Галено. Последнее слово все же осталось за сербской командой – Катай реализовал пенальти.

“Мидтьюлланд” – “Лудогорец” 1:1

Голы: Исаксен 3 – Десподов 32

“Црвена Звезда” – “Брага” 2:1

Голы: Родич 74, Катай 85 (пен.) – Галено 76

Группа G

Два очень увлекательных матча было сыграно в группе G. Леверкузен сделал камбэк в игре с “Ференцварошом”, но еще более впечатляющий отыгрыш удался “Бетису”.

Команда Мануэля Пеллегрини проигрывала “Селтику” 0:2, но еще в первом тайме отыгралась, а после перерыва добилась победы. Нельзя сказать, что вице-чемпион Шотландии начал мощно, скорее влетело все, что могло влететь. Айети замкнул пас Жоты (не путать с игроком “Ливерпуля”), а затем Юранович реализовал пенальти.

Но “Бетис” быстро выровнял положение. Первый гол забил фланговый защитник Миранда, выполнив впечатляющий проход через центр, а через две минуты Хуанми сравнял счет после провала защиты “Селтика”.

После перерыва – еще один шок для “Селтика”. На 50-й минуте Иглесиас сделал счет 3:2, проходит три минуты и Хуанми отправил четвертый мяч в ворота шотландцев.

Но нужно отдать должное и “Селтику”. Гости не сдавались, смогли отыграть один мяч после стандарта, но не более того. 4:3 – феерия в Андалусии.

“Байер” Леверкузен – "Ференцварош" 2:1

Голы: Паласиос 37, Виртц 69 – Ммаэ 8

“Бетис” – “Селтик” 4:3

Голы: Миранда 32, Хуанми 34, Иглесиас 50, Хуанми 53 – Айети 13, Юранович 27 (пен.), Ралстон 87

Группа H

Обидчик “Зари” не смог набрать очки в первом туре. “Генк” качественнее провел матч, но победный гол смог забить лишь на 90+2 минуте.

“Динамо” Загреб – “Вест Хэм” 0:2

Голы: Антонио 21, Райс 50

“Рапид” Вена – “Генк” 0:1

Гол: Онуачу 90+3