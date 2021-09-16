ЛЕ. Дикий автогол вратаря приносит Галатасараю победу над Лацио

Лига Европы. Группа Е. Первый тур

Стамбул. "Турк Телеком"

"Галатасарай" - "Лацио" 1:0

Гол: Стракоша 66 (автогол)

"Галатасарай": Муслера, Едлин, Маркао, Нельссон, ван Аанхольт, Чикелдеу (Луюндама 90), Моруцан (Фегули 85), Кутлу, Антальялы (Килинч 78), Актюркоглу (Бабель 79), Дервишоглу (Мохамед 90)

"Лацио": Стракоша, Лаццари, Ачерби, Фелипе, Хюсай, Лейва (Катальди 84), Акпа-Акпро (Милинкович-Савич 56), Луис Альберто (Башич 66), Фелипе Андерсон (Педро 66), Иммобиле (Мурики 56), Дзакканьи

Предупреждения: Муслера 8 - Акпа-Акпро 43, Мурики 88, Дзакканьи 90+3

Фатих Терим против Маурицио Сарри. Уже интересно. 68-летний Император на пятый год четвертой каденции в "Галатасарае" начал строить молодую команду. 62-летний основатель Сарризма только-только пришел в "Лацио" с целью увести его от противоположного стиля игры. У обоих получается так себе. Итальянец влетел "Милану", вынес аутсайдеров, но пропускал от них. Турок в двух последних матчах лиги потерял 2:0, был разгромлен в Отборе Лиги Чемпионов и еле продрался в группу Лиги Европы мимо "Рандерс" и "Сент-Джонстона". Оба раздражены из-за проблем, обоим есть что доказывать.

Оба тренера, и не только они, назвали группу в целом и этот матч уровнем Лиги Чемпионов. Первый тайм опровергал такие заявления. Игра была медленной и почти без опасных моментов. Поначалу высокий прессинг гостей сильно мешал хозяевам, но и из него не получилось абсолютно никаких дивидендов. Прорыв Лаццари Муслера остановил фолом в сантиметрах от угла штрафной, избежав удаления. В середине тайма хозяева освободились, сразу же Актюркоглу должен был попадать по мячу вблизи ворот, а Моруцан с 14-ти метров чуть не сломал перекладину. Но продолжения не последовало.

Второй тайм уже прошел гораздо веселее. Актюркоглу прорвался к вратарю и был остановлен под острым углом. После первых замен Сарри Луис Альберто пробил издали (Муслера вытащил). Игра полностью раскрылась, и лишь неточность помешала Актюркоглу и Моруцану забить с 12-14 метров. А затем неточность помогла "Гала". Лаццари, прерывая прострел, зажег "свечу", все уже отвернулись от эпизода, но второй вратарь "Лацио" Стракоша диким образом упустил мяч за линию. А ответы Милинковича-Савича (выход один-на-один), Лаццари и Педро (не очень сложные удары) брал Муслера.

Турки могли забить еще. Отличный удар низом Чикелдеу Стракоша вытащил кончиками пальцев.

В целом вполне заслуженная победа "Галатасарая". Он больше владел мячом, при бешеной поддержке трибун играл с большим энтузиазмом, создал намного больше. Причем без лидеров атаки в стартовом составе - Арды Турана, Фегули, Килинча. Еще и подтвердил реноме специалиста по Италии. Это уже восьмая его победа в истории Еврокубков над командами с Апеннин. При девяти ничьих и восьми поражениях. У "Фенербахче", "Бешикташа" и "Трабзонспора" вместе взятых столько же побед - восемь. А "Лацио"? Никакого Сарризма там пока что не видно.