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Байер - Ференцварош 2:1. Волевая таблетка от фармацевтов
Хозяева превратили количество в качество
Фейсбук Ференцвароша/Автор невідомий
Лига Европы, группа G, первый тур
"БайАрена" (Леверкузен)
Главный арбитр: Андрис Треманис (Латвия)
Неудачно стартовал новоиспеченный наставник "Ференцвароша" Петер Штегер в новом сезоне еврокубков. Не хватило команде индивидуального мастерства и физических кондиций. "Байер" одержал волевую победу далеко не основным составом: Сеоане прибег к ротации.
Однако настрой на матч у гостей был с самого начала поединка. "Зеленые орлы" больше владели мячом и старательно пытались разорвать оборону соперника с помощью своих крыльев. Один из таких выпадов в атаку удался на восьмой минуте. Нгуен забежал за спину Коссуну, который сместился подстраховать Фримпонга, который в свою очередь увлекся открыванием в атаке. Норвежский нападающий пробежал с мячом и отдал передачу на Райана Ммае, который поразил уже пустые ворота.
"Байер" на 25-й минуте имел хороший шанс установить паритет в матче. Демирбай метров с 30-ти со стандарта метил точно в девятку, но Дибус прочитал удар над стенкой и потянул выстрел. Впоследствии и Аларио создал себе шанс. Перед линией штрафной он принял мяч в воздух и с лету мощно пробил в дальний угол. Гол мог получиться очень красивым, но опять голкипер гостей на месте.
В конце концов, количество перешло в качество. Очень сильно насели хозяева на ворота соперника. Фримпонг от лицевой линии сбросил под удар на линии штрафной, а оттуда Паласиос в касание попал точно в левую девятку. Красиво.
Halbzeit in der #BayArena.#B04FTC 1:1 | #Werkself | #UEL pic.twitter.com/3308K21sMw— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) September 16, 2021
До конца тайма обе команды отличились еще по голу, но оба взятия ворот были отменены из-за офсайда. А сколько радости было.
После перерыва натиск "фармацевтов" не прекратился. Первые 20 минут было без особо опасных моментов: гости плотно играли в обороне. Однако на 69-й минуте все-таки произошел провал в защите "Ференцвароша". Фримпонг оформил второй ассист в матче, отдав на совершенно свободного Вирца. 18-летнему немцу нужно было только попасть в угол. Имел еще шанс отличиться Амири, но он запустил мяч по воробьям с точки пенальти.
???? ???? 3. #UEL Tor für den 18-Jährigen.#B04FTC 2:1 | #Wirtz | #UEL pic.twitter.com/mgnzwqLlZV— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) September 16, 2021
Сначала "фармацевты" пострадали от недооценки соперника, но затем полностью переиграли его. У гостей после забитого гола были единичные выпады в атаку, но так больше и не удалось забить. Украинец Александр Зубков провел на поле 86 минут, однако ничем особо не запомнился.
"Байер" - "Ференцварош" 2:1 (1:1)
Голы: Паласиос 37, Вирц 69 - Райан Ммае 8
"Байер": Градецкий - Фримпонг, Коссуну, Та, Сингравен (Нипсарие 66) - Паласиос (Арангис 50), Демирбай - Адли (Бельараби 67), Вирц (Амири 81), Диаби - Аларио (Шик 66)
"Ференцварош": Дибус - Винго, Блажич, Сами Ммае, Чивич - Вече (Узуни 66), Лончар (Гаврич 76) - Нгуен, Захариассен, Зубков (Чабрая 86) - Райан Ммае
Предупреждения: Демирбай 10
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