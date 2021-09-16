Байер - Ференцварош 2:1. Волевая таблетка от фармацевтов

Лига Европы, группа G, первый тур

"БайАрена" (Леверкузен)

Главный арбитр: Андрис Треманис (Латвия)

Неудачно стартовал новоиспеченный наставник "Ференцвароша" Петер Штегер в новом сезоне еврокубков. Не хватило команде индивидуального мастерства и физических кондиций. "Байер" одержал волевую победу далеко не основным составом: Сеоане прибег к ротации.

Однако настрой на матч у гостей был с самого начала поединка. "Зеленые орлы" больше владели мячом и старательно пытались разорвать оборону соперника с помощью своих крыльев. Один из таких выпадов в атаку удался на восьмой минуте. Нгуен забежал за спину Коссуну, который сместился подстраховать Фримпонга, который в свою очередь увлекся открыванием в атаке. Норвежский нападающий пробежал с мячом и отдал передачу на Райана Ммае, который поразил уже пустые ворота.

"Байер" на 25-й минуте имел хороший шанс установить паритет в матче. Демирбай метров с 30-ти со стандарта метил точно в девятку, но Дибус прочитал удар над стенкой и потянул выстрел. Впоследствии и Аларио создал себе шанс. Перед линией штрафной он принял мяч в воздух и с лету мощно пробил в дальний угол. Гол мог получиться очень красивым, но опять голкипер гостей на месте.

В конце концов, количество перешло в качество. Очень сильно насели хозяева на ворота соперника. Фримпонг от лицевой линии сбросил под удар на линии штрафной, а оттуда Паласиос в касание попал точно в левую девятку. Красиво.

До конца тайма обе команды отличились еще по голу, но оба взятия ворот были отменены из-за офсайда. А сколько радости было.

После перерыва натиск "фармацевтов" не прекратился. Первые 20 минут было без особо опасных моментов: гости плотно играли в обороне. Однако на 69-й минуте все-таки произошел провал в защите "Ференцвароша". Фримпонг оформил второй ассист в матче, отдав на совершенно свободного Вирца. 18-летнему немцу нужно было только попасть в угол. Имел еще шанс отличиться Амири, но он запустил мяч по воробьям с точки пенальти.

Сначала "фармацевты" пострадали от недооценки соперника, но затем полностью переиграли его. У гостей после забитого гола были единичные выпады в атаку, но так больше и не удалось забить. Украинец Александр Зубков провел на поле 86 минут, однако ничем особо не запомнился.

"Байер" - "Ференцварош" 2:1 (1:1)

Голы: Паласиос 37, Вирц 69 - Райан Ммае 8

"Байер": Градецкий - Фримпонг, Коссуну, Та, Сингравен (Нипсарие 66) - Паласиос (Арангис 50), Демирбай - Адли (Бельараби 67), Вирц (Амири 81), Диаби - Аларио (Шик 66)

"Ференцварош": Дибус - Винго, Блажич, Сами Ммае, Чивич - Вече (Узуни 66), Лончар (Гаврич 76) - Нгуен, Захариассен, Зубков (Чабрая 86) - Райан Ммае

Предупреждения: Демирбай 10