Тренер Легии потроллил владельца Спартака поговоркой про цыган

Главный тренер варшавской "Легии" Чеслав Михневич ответил владельцу московского "Спартака" Леониду Федуну после матча первого тура группового этапа Лиги Европы .

Перед игрой функционер заявил, что российский клуб хочет смыть позор десятилетней давности. В 2011 году красно-белые по сумме двух встреч уступили польскому клубу и не смогли выйти в групповой этап Лиги Европы.

"Мы не жили прошлым. Тот матч вел мой коллега. Мы не строили ожидания, основанные на том матче. Наши нынешние игроки не застали ту игру

У нас в Польше есть поговорка: "Цыган бил своего сына не за то, что тот играл в карты, а за то, что тот пытался отыграться", - ответил на заявление Федуна Михневич.