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Тренер Легии потроллил владельца Спартака поговоркой про цыган

Лига Европы
(1 голосов)

Ну а Спартак снова проиграл Легии

Тренер Легии потроллил владельца Спартака поговоркой про цыган

sport24

Новина українською

Главный тренер варшавской "Легии" Чеслав Михневич ответил владельцу московского "Спартака" Леониду Федуну после матча первого тура группового этапа Лиги Европы.

Перед игрой функционер заявил, что российский клуб хочет смыть позор десятилетней давности. В 2011 году красно-белые по сумме двух встреч уступили польскому клубу и не смогли выйти в групповой этап Лиги Европы.

"Мы не жили прошлым. Тот матч вел мой коллега. Мы не строили ожидания, основанные на том матче. Наши нынешние игроки не застали ту игру

У нас в Польше есть поговорка: "Цыган бил своего сына не за то, что тот играл в карты, а за то, что тот пытался отыграться", - ответил на заявление Федуна Михневич.

Напомним, что в итоге, "Легия" в Москве обыграла "Спартак" со счетом 1:0.

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В статье: Спартак (Москва) Легия (Варшава)
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Источник:
sport24

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Комментарии (3)
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DesnaUA (Чернигов)
16.09.2021 в 22:39
Красиво )))
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+1
0
kalan-86 (Анкара)
16.09.2021 в 22:27
Очень тонко. Пять баллов!
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+3
0
Лекарь (село Дарница)
16.09.2021 в 22:18
Хорошая поговорка, однако
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+3
0


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