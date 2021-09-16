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Тренер Легии потроллил владельца Спартака поговоркой про цыган
Ну а Спартак снова проиграл Легии
sport24
Главный тренер варшавской "Легии" Чеслав Михневич ответил владельцу московского "Спартака" Леониду Федуну после матча первого тура группового этапа
Перед игрой функционер заявил, что российский клуб хочет смыть позор десятилетней давности. В 2011 году красно-белые по сумме двух встреч уступили польскому клубу и не смогли выйти в групповой этап Лиги Европы.
"Мы не жили прошлым. Тот матч вел мой коллега. Мы не строили ожидания, основанные на том матче. Наши нынешние игроки не застали ту игру
У нас в Польше есть поговорка: "Цыган бил своего сына не за то, что тот играл в карты, а за то, что тот пытался отыграться", - ответил на заявление Федуна Михневич.
Напомним, что в итоге, "Легия" в Москве обыграла "Спартак" со счетом 1:0.
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