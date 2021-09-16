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ЛЕ. Гол Озила не помог Фенербахче обыграть Айнтрахт, Монако оставляет Штурм без очков
Без больших сенсаций в вечерних матчах Лиги Европы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы, первый тур
Группа A
Единственный безголевый матч первого тура Лиги Европы был сыгран в Дании. Все справедливо – и “Брондбю”, и “Спарта” имели большие проблемы с созданием моментов, поэтому на гол никто не наиграл. 0:0.
“Брондбю” – “Спарта” Прага 0:0
Голы: Токо Экамби 23, Тавернье 55 (авт.)
Группа B
Практически весь матч “Монако” провел в атаке (команда Нико Ковача владела мячом более 70% игрового времени. Нико Ковача!), но мяч все никак не лез в ворота “Штурма”. 0:0 на табло удалось пробить бельгийскому форварду Диатта. Хороший удар головой. “Монако” вышел на первое место в группе, так как “ПСВ” и “Реал Сосьедад” в захватывающей игре не выявили победителя.
“Монако” – “Штурм” Грац 1:0
Гол: Диатта 66
Голы: Гетце 31, Гакпо 54 – Янузай 34, Исак 39
Группа C
Голы: Перес 9, Барнс 64 – Осимхен 69, Осимхен 87
Группа D
Больше эмоций, чем футбола было в двух поединках группы D. Атмосфера была на грани – как будто это был не первый тур, а последний, и победитель получает все.
“Айнтрахту” дико не везет в новом сезоне и Оливеру Гласнеру никак не удается добыть свою первую победу во главе “франкфуртских орлов”.
Сегодня, скорее, правильнее говорить, что “Айнтрахт” избежал поражения. На последних минутах “Фенербахче” заработал пенальти, и к точке подошел Димитриос Пелкас, которого в штрафной с ног сбил Трапп. Но вратарь “Айнтрахта” отбил пенальти грека, а Бериша, добивший мяч в сетку, забежал в штрафную раньше времени. Гол отменили.
“Фенербахче” мощно начал матч, и заслуженно повел в счете – Озил сыграл на добивании, помощник рефери увидел офсайд, но VAR засчитал гол. “Айнтрахт” атаковал смело, и отыгрался еще до перерыва. После паса Костича удалось отличиться арендованному у “Аталанты” нидерландскому форварду Ламмерсу. Во втором тайме качественных атак было меньше, больше – столкновений и борьбы. Ничья как закономерный итог.
Ничейным результатом мог закончиться и матч в Греции, но “Олимпиакосу” все же удалось дожать неуступчивый бельгийский “Антверпен”. Победный гол забил игрок сборной Молдовы Олег Рябчук, получивший футбольное образование в Португалии. 2:1.
“Айнтрахт” Франкфурт – “Фенербахче” 1:1
Голы: Ламмерс 41 – Озил 10
На 90-й минуте Пелкас ("Фенербахче") не реализовал пенальти (вратарь)
“Олимпиакос” – “Антверпен” 2:1
Голы: Эль-Араби 52, Рябчук 87 – Бенсон 75
Удаление: Батай 90+3 (“Антверпен” )
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