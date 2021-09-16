Лестер - Наполи 2:2. Лисы потеряли преимущество в два гола

Лига Европы, группа C, первый тур

"Кинг Пауэр Стэдиум" (Лестер)

Главный арбитр: Тьягу Мартинш (Португалия)

Обе команды по-разному настроились на игру. В то время как "Наполи" вышел в полностью боевом составе на матч, "Лестер" проводил этот поединок с несколькими футболистами ближайшего резерва. Однозначно, что преимущество было именно на стороне гостей (7:22 по ударам), однако удача все же оставалось за хитрыми "лисами". Оставалась до определенного периода времени.

"Лестер" с самого старта матча показал кто на “Кинг Пауэр Стэдиум" хозяин. Уже на седьмой минуте было создано два опасных момента у ворот Оспины. Сначала расстрельный удар Барнса с пяти метров колумбийский голкипер потянул, но потом уже ничего не сумел сделать с выстрелом от Переса в контратаке "лис".

Во второй половине тайма преимущество перешло к неаполитанцам. Подопечным Спаллетти удалось создать три хороших момента, но, на удивление, ни один из них не был реализован. Сначала удар Зелинского в свободный угол ворот в момент парировал защитник, затем Инсинье с добивание после углового не докрутил в створ, а затем в игру вступил Шмейхель, который правильно расположился перед ударом головой от абсолютно свободного Лозано.

После перерыва игра вновь перешла к ногам хозяев. Они даже дважды отличились, однако первый гол не был засчитан из-за офсайда. А вот мяч Барнса был абсолютно легальным: Харви классно отправил круглый снаряд в угол ворот после ассиста Ихеаначо.

Сразу через пять минут позиционное наступление гостей тоже завершился взятием ворот. Осимхен продавил Вестергорд и перебросил мяч через Шмайхеля. А под занавес матча тот же нигерийский форвард оформил дубль, став героем поединка. Теперь уже Осимхен переиграл Союнчу в борьбе. На этот раз в верховой дуэли.

"Наполи" решил не останавливаться и продолжал бежать вперед. Когда гости на 90+3 минуте бежали в контратаку, сфолить вынужден был Ндиди, за что получил второй горчичник. Ненужное удаление, несмотря на наступление гостей.

Подопечные Лучано Спалетти только во втором тайме сумели реализовать моменты. "Лестер" в первой половине встречи по максимуму закрыл все подходы к своим воротам, а при счете 2:0 наоборот сделал "День открытых дверей". Ну и класс Осимхена в личных единоборствах решил, ведь дважды нигериец выиграл борьбу у сильных оппонентов.

"Лестер" - "Наполи" 2:2 (1:0)

Голы: Перес 9, Барнс 64 - Осимхен 69, 88

"Лестер": Шмейхель - Кастань, Вестергорд, Эванс (Союнчу 46), Бертранд - Перес (Тилеманс 46), Ндиди, Сумаре (Меддинсон 78) - Дакка (Лукман 70), Ихеаначо (Варди 88), Барнс

"Наполи": Оспина - Малькюи (Жезус 84), Ррахмани, Кулибали, Ди Лоренцо - Ангисса (Петанья 84), Руис, Зелинский (Эльмас 64) - Лосано (Политано 64), Осимхен, Инсинье (Уна 74)

Предупреждения: Ндиди 21,90+3, Сумаре 32, Вестергорд 53, Союнчу 76 - Ди Лоренцо 34, Ррахмани 90+5

Удаление: Ндиди 90+3 (вторая желтая)