ЛЕ. ПСВ - Реал Сосьедад 2:2. Гетце снова крут, но баски сумели ответить

Событийный матч отбегали ПСВ и "Сосьедад". Как и ожидалось, хозяева провели все 90 минут в позиционных атаках; гости же положились на свою оборону и контригру.

Нельзя сказать, что какая-то одна из команд была ближе к победе. Уже на старте у ПСВ хлестко бил Захави, но спас Ремиро; за басков ответил в быстром прорыве Исак, чей удар в последний момент заблокировали. Так игра и продолжалась - от ножа с обеих сторон.

У голландцев очень понравился Марио Гетце, через которого шла вся игра. Некогда звездный немец и сам воротам угрожал, и дирижировал атаками своих очень уверенно. Управы на него опорники "Сосьедада" так и не нашли. Также активничал справа Мадуэке, а ван Гинкель в целом уверенно забрал для своих мяч в опорное зоне.

Эта группа и сделала для ПСВ первый гол - Мадуэке прострелил, а Гетце добил мяч в сетку.

Баски ответили очень быстро и мощно. Свои два гола они вместили в шесть минут, причем оба раза забили с фланга Филиппа Макса, который слишком уж нагло пер вперед. Сальдуа его за это наказал - сперва с его прострела отличился Янузай, а затем и Александр Исак. В Примере у шведа пока голов нет, но с формой у него, как видим, все в порядке.

34 - #AlexanderIsak has scored his first goal of the season in #UEL. Since 2019/20 campaign, no @RealSociedadEN player has scored more goals (34) in all competitions. Gunner. pic.twitter.com/isPNaEMAZY — OptaJose (@OptaJose) September 16, 2021

Пришлось Гетце включаться еще раз - на 54-й минуте немец обыграл оппонента, продвинулся с мячом и вывел на ворота Гакпо, которому оставалось только не промазать. Эстетская игра Марио!

Зрители на "Филлипсе" пребывали в экстазе - качели им пришлись явно по душе. Во втором тайме, правда, "Сосьедад" чуть подсел и заиграл грубовато; ПСВ отвечал тем же - и это несколько снизило темп игры. Впрочем, на общее впечатление от матча это не повлияло - он был реально хорош. Даже на последних минутах команды не остановились и создали еще по голевому шансу!

В таблице группы В после этой ничьей ПСВ и "Сосьедад" делят 2-3 места. На первом месте "Монако" с тремя очками, на четвертом - "Штурм" с нулем.

1+1 - Mario Götze has both scored and assisted a goal at the main stage of a European tournament for the first time since October 2013 (for FC Bayern Munich v Viktoria Plzen). Rebirth. pic.twitter.com/RN7iCWYJut — OptaJohan (@OptaJohan) September 16, 2021

1-й тур ЛЕ. Эйндховен. "Филлипс"

ПСВ - "Реал Сосьедад" - 2:2

Голы: Гетце, 31, Гакпо, 54 - Янузай, 33, Исак, 39

ПСВ: Дроммель - Мвене (Тезе, 68), Рамальо, Обиспо, Макс - Боскальи, ван Гинкель (Винисиус, 63) - Мадуэке (Вертессен, 63), Гетце, Гакпо (Брума, 89) - Захави (Томас, 63)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Сальдуа (Ромеро, 79), Элустондо, Ле Норманн (Субельдия, 61), Муньос (Пачеко, 61) - Гевара, Субименди, Мерино - Янузай (Горосабель, 79), Исак (Серлот, 83), Оярсабаль

Предупреждения: ван Гинкель, 59, Винисиус, 78 - Муньос, 42, Гевара, 70, Оярсабаль, 77, Элустондо, 84, Субельдия, 90+1