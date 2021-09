ЛЕ. ПСВ - Реал Сосьедад 2:2. Гетце снова крут, но баски сумели ответить

Событийный матч отбегали ПСВ и "Сосьедад". Как и ожидалось, хозяева провели все 90 минут в позиционных атаках; гости же положились на свою оборону и контригру.

Нельзя сказать, что какая-то одна из команд была ближе к победе. Уже на старте у ПСВ хлестко бил Захави, но спас Ремиро; за басков ответил в быстром прорыве Исак, чей удар в последний момент заблокировали. Так игра и продолжалась - от ножа с обеих сторон.

У голландцев очень понравился Марио Гетце, через которого шла вся игра. Некогда звездный немец и сам воротам угрожал, и дирижировал атаками своих очень уверенно. Управы на него опорники "Сосьедада" так и не нашли. Также активничал справа Мадуэке, а ван Гинкель в целом уверенно забрал для своих мяч в опорное зоне.

Эта группа и сделала для ПСВ первый гол - Мадуэке прострелил, а Гетце добил мяч в сетку.

Баски ответили очень быстро и мощно. Свои два гола они вместили в шесть минут, причем оба раза забили с фланга Филиппа Макса, который слишком уж нагло пер вперед. Сальдуа его за это наказал - сперва с его прострела отличился Янузай, а затем и Александр Исак. В Примере у шведа пока голов нет, но с формой у него, как видим, все в порядке.

34 - #AlexanderIsak has scored his first goal of the season in #UEL. Since 2019/20 campaign, no @RealSociedadEN player has scored more goals (34) in all competitions. Gunner. pic.twitter.com/isPNaEMAZY