Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рейнджерс – Лион 0:2. Непростая победа ткачей
Команде Стиви Джи удалось создать проблемы фавориту
Фото: Faisal HQfiers, Twitter
Лиги Европы. Группа A, первый тур
Глазго, "Айброкс"
"Рейнджерс" – "Лион" 0:2
Голы: Экамби (23), Тавернье (55, автогол)
"Рейнджерс": Макгрегор – Баришич, Балогун, Голдсон, Тавернье – Камара, Дэвис (Райт, 60), Ландстрем – Кент (Руф, 70), Морелос, Арибо (Сакала, 76)
"Лион": Лопеш – Эмерсон, Денайер, Боатенг (Диоманде, 65), Гюсто – Ауар, Бруно Гимараеш, Какре – Экамби (Шакири, 71), Слимани, Пакета
Предупреждения: Голдсон (14), Арибо (74) – Слимани (30), Боатенг (52)
Популярное сейчас
- Буде-Глимт – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги конференций
- Украина vs остальной мир: четыре случая, когда олимпийские чемпионы устраивали шоу на ринге
- С огромным окладом. Лидер полузащиты Баварии подписал новый долгосрочный контракт с клубом
- Харатин - о победе над Спартаком: Горд за команду
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО
- Соблазнительная звезда мужских журналов станет ведущей нового проекта на каналах Футбол. ФОТО