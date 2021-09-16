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Рейнджерс – Лион 0:2. Непростая победа ткачей

Лига Европы
(1 голосов)

Команде Стиви Джи удалось создать проблемы фавориту

Рейнджерс – Лион 0:2. Непростая победа ткачей

Фото: Faisal HQfiers, Twitter

Новина українською

Лиги Европы. Группа A, первый тур

Глазго, "Айброкс"

"Рейнджерс" – "Лион" 0:2

Голы: Экамби (23), Тавернье (55, автогол)

"Рейнджерс": Макгрегор – Баришич, Балогун, Голдсон, Тавернье – Камара, Дэвис (Райт, 60), Ландстрем – Кент (Руф, 70), Морелос, Арибо (Сакала, 76)

"Лион": Лопеш – Эмерсон, Денайер, Боатенг (Диоманде, 65), Гюсто – Ауар, Бруно Гимараеш, Какре – Экамби (Шакири, 71), Слимани, Пакета

Предупреждения: Голдсон (14), Арибо (74) – Слимани (30), Боатенг (52)

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Лион
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