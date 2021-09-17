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С минимальной ролью Ярмоленко. Динамо З - Вест Хэм. Видеообзор матча

Лига Европы
(1 голосов)

Смотреть онлайн видеообзор матча Лиги Европы от 16.09.2021

С минимальной ролью Ярмоленко. Динамо З - Вест Хэм. Видеообзор матча

Фото - Вест Хэм / автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Была надежда, что в Лиге Европы украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко будет получать больше игрового времени, но все не так. В поединке первого тура против Загреба украинец появился на поле лишь на 83-й минуте. Минимальное участие.

В целом же представитель АПЛ спокойно одолел "Динамо". Смотрите, как это было, в нашем видеообзоре.

Лига Европы 2021/22, первый тур
"Динамо" Загреб - "Вест Хэм" 0:2
Голы: Антонио (22), Райс (50)

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В статье: Динамо (Загреб) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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dabo63
17.09.2021 в 08:37
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик про-гнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода про-гнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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