С минимальной ролью Ярмоленко. Динамо З - Вест Хэм. Видеообзор матча

Была надежда, что в Лиге Европы украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко будет получать больше игрового времени, но все не так. В поединке первого тура против Загреба украинец появился на поле лишь на 83-й минуте. Минимальное участие.

В целом же представитель АПЛ спокойно одолел "Динамо". Смотрите, как это было, в нашем видеообзоре.

Лига Европы 2021/22, первый тур

"Динамо" Загреб - "Вест Хэм" 0:2

Голы: Антонио (22), Райс (50)