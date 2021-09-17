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С минимальной ролью Ярмоленко. Динамо З - Вест Хэм. Видеообзор матча
Смотреть онлайн видеообзор матча Лиги Европы от 16.09.2021
Фото - Вест Хэм / автор неизвестен
Была надежда, что в Лиге Европы украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко будет получать больше игрового времени, но все не так. В поединке первого тура против Загреба украинец появился на поле лишь на 83-й минуте. Минимальное участие.
В целом же представитель АПЛ спокойно одолел "Динамо". Смотрите, как это было, в нашем видеообзоре.
Лига Европы 2021/22, первый тур
"Динамо" Загреб - "Вест Хэм" 0:2
Голы: Антонио (22), Райс (50)
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dabo63
17.09.2021 в 08:37
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