  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Перестрелка дня. Бетис - Селтик 4:3. Обзор матча и видео голов
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Перестрелка дня. Бетис - Селтик 4:3. Обзор матча и видео голов

Лига Европы
(1 голосов)

Лига Европы онлайн, смотреть видеообзор матча Бетис - Селтик, 16.09.2021

Перестрелка дня. Бетис - Селтик 4:3. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Один из лучших матчей игрового дня в Лиге Европы. "Селтик" вел со счетом 2:0, но очень небрежно играл в защите. У "Бетиса" были шансы, и он ими воспользовался. Вышла красивая перестрелка, которая принесла немало футбольного удовольствие нейтральным болельщикам.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча первого тура Лиги Европы.

“Бетис” – “Селтик” 4:3
Голы: Миранда 32, Хуанми 34, Иглесиас 50, Хуанми 53 – Айети 13, Юранович 27 (пен.), Ралстон 87

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Селтик (Глазго) Бетис (Севилья)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...