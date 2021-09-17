Перестрелка дня. Бетис - Селтик 4:3. Обзор матча и видео голов

Один из лучших матчей игрового дня в Лиге Европы. "Селтик" вел со счетом 2:0, но очень небрежно играл в защите. У "Бетиса" были шансы, и он ими воспользовался. Вышла красивая перестрелка, которая принесла немало футбольного удовольствие нейтральным болельщикам.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча первого тура Лиги Европы.

“Бетис” – “Селтик” 4:3

Голы: Миранда 32, Хуанми 34, Иглесиас 50, Хуанми 53 – Айети 13, Юранович 27 (пен.), Ралстон 87