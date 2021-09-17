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Перестрелка дня. Бетис - Селтик 4:3. Обзор матча и видео голов
Лига Европы онлайн, смотреть видеообзор матча Бетис - Селтик, 16.09.2021
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Один из лучших матчей игрового дня в Лиге Европы. "Селтик" вел со счетом 2:0, но очень небрежно играл в защите. У "Бетиса" были шансы, и он ими воспользовался. Вышла красивая перестрелка, которая принесла немало футбольного удовольствие нейтральным болельщикам.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча первого тура Лиги Европы.
“Бетис” – “Селтик” 4:3
Голы: Миранда 32, Хуанми 34, Иглесиас 50, Хуанми 53 – Айети 13, Юранович 27 (пен.), Ралстон 87
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