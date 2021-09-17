Лига Европы
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Достойны друг друга. ВИДЕО, как Лестер и Наполи сыграли в результативную ничью в Лиге Европы
Наполи - Лестер 2:2, смотреть онлайн видеообзор матча Лиги Европы от 16.09.2021
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Лестер" и "Наполи" попали в Лиге Европы в группу, которая не затерялась бы в Лиге чемпионов. Да и очный матч представителей Серии А и АПЛ показал, что эти команды могут давать зрелище.
Обе претендовали на победу, но пришлось принять и чужие аргументы. Ничья 2:2 – один из самых ярких матчей игрового дня. Смотрите его видеообзор.
"Лестер" - "Наполи" 2:2 (1:0)
Голы: Перес 9, Барнс 64 - Осимхен 69, 88
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Комментарии (1)
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dabo63
17.09.2021 в 08:36
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usovvictor (Kharkov)
17.09.2021 в 07:51
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