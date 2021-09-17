Достойны друг друга. ВИДЕО, как Лестер и Наполи сыграли в результативную ничью в Лиге Европы

"Лестер" и "Наполи" попали в Лиге Европы в группу, которая не затерялась бы в Лиге чемпионов. Да и очный матч представителей Серии А и АПЛ показал, что эти команды могут давать зрелище.

Обе претендовали на победу, но пришлось принять и чужие аргументы. Ничья 2:2 – один из самых ярких матчей игрового дня. Смотрите его видеообзор.

"Лестер" - "Наполи" 2:2 (1:0)

Голы: Перес 9, Барнс 64 - Осимхен 69, 88