  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Достойны друг друга. ВИДЕО, как Лестер и Наполи сыграли в результативную ничью в Лиге Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Достойны друг друга. ВИДЕО, как Лестер и Наполи сыграли в результативную ничью в Лиге Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Наполи - Лестер 2:2, смотреть онлайн видеообзор матча Лиги Европы от 16.09.2021

Достойны друг друга. ВИДЕО, как Лестер и Наполи сыграли в результативную ничью в Лиге Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Лестер" и "Наполи" попали в Лиге Европы в группу, которая не затерялась бы в Лиге чемпионов. Да и очный матч представителей Серии А и АПЛ показал, что эти команды могут давать зрелище.

Обе претендовали на победу, но пришлось принять и чужие аргументы. Ничья 2:2 – один из самых ярких матчей игрового дня. Смотрите его видеообзор.

"Лестер" - "Наполи" 2:2 (1:0)
Голы: Перес 9, Барнс 64 - Осимхен 69, 88

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Наполи (Неаполь) Лестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dabo63
17.09.2021 в 08:36
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик про-гнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода про-гнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Ответить
0
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
17.09.2021 в 07:51
...ну вот еще один случай, когда Наполи сдержала натиск Лестера...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...