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Что это было?! Максимально странный автогол в матче Галатасарай - Лацио. ВИДЕО
Галатасарай - Лацио 1:0, обзор матча и видео гола, Лига Европы онлайн, 16.09.2021
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Неплохой футбол зрители увидели в поединке Лиги Европы "Галатасарай" - "Лацио". Но больше всего удивило то, каким образом мяч оказался в воротах итальянской команды. Автогол, напоминающий "баг" с футбольных симуляторов.
По иронии судьбы этот мяч оказался единственным в матче, а следовательно – победным. Смотрите, как разворачивались события, в видеообзоре поединка "Галатасарай" - "Лацио".
Лига Европы. Группа Е. Первый тур
Стамбул. "Турк Телеком"
"Галатасарай" - "Лацио" 1:0
Гол: Стракоша 66 (автогол)
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