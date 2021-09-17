Что это было?! Максимально странный автогол в матче Галатасарай - Лацио. ВИДЕО

Неплохой футбол зрители увидели в поединке Лиги Европы "Галатасарай" - "Лацио". Но больше всего удивило то, каким образом мяч оказался в воротах итальянской команды. Автогол, напоминающий "баг" с футбольных симуляторов.

По иронии судьбы этот мяч оказался единственным в матче, а следовательно – победным. Смотрите, как разворачивались события, в видеообзоре поединка "Галатасарай" - "Лацио".

Лига Европы. Группа Е. Первый тур

Стамбул. "Турк Телеком"

"Галатасарай" - "Лацио" 1:0

Гол: Стракоша 66 (автогол)