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Что это было?! Максимально странный автогол в матче Галатасарай - Лацио. ВИДЕО

Лига Европы
(1 голосов)

Галатасарай - Лацио 1:0, обзор матча и видео гола, Лига Европы онлайн, 16.09.2021

Что это было?! Максимально странный автогол в матче Галатасарай - Лацио. ВИДЕО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Неплохой футбол зрители увидели в поединке Лиги Европы "Галатасарай" - "Лацио". Но больше всего удивило то, каким образом мяч оказался в воротах итальянской команды. Автогол, напоминающий "баг" с футбольных симуляторов.

По иронии судьбы этот мяч оказался единственным в матче, а следовательно – победным. Смотрите, как разворачивались события, в видеообзоре поединка "Галатасарай" - "Лацио".

Лига Европы. Группа Е. Первый тур
Стамбул. "Турк Телеком"
"Галатасарай" - "Лацио" 1:0
Гол: Стракоша 66 (автогол)

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В статье: Галатасарай (Стамбул) Лацио (Рим)
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dabo63
17.09.2021 в 08:36
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик про-гнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода про-гнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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