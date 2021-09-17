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Локомотив - Марсель 1:1. Обзор матча и видео голов
Смотреть онлайн, видеообзор матча Лиги Европы, 16.09.2021
Фото - uefa.com / Автор невідомий
Это единственный представитель России, который на неделе не проиграл и добыл хотя бы какие-то очки. Хотя все было на тоненького. "Марсель" больше и острее атаковал, забил, получил численное преимущество, но в одном из эпизодов на последних минутах невнимательно сыграл в защите. Поэтому вместо трех очков – только одно.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги Европы.
“Локомотив” Москва – “Олимпик Марсель” 1:1
Голы: Анджорин 89 - Ундер 59 (пен.)
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