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Локомотив - Марсель 1:1. Обзор матча и видео голов

Лига Европы
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Смотреть онлайн, видеообзор матча Лиги Европы, 16.09.2021

Локомотив - Марсель 1:1. Обзор матча и видео голов

Фото - uefa.com / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Это единственный представитель России, который на неделе не проиграл и добыл хотя бы какие-то очки. Хотя все было на тоненького. "Марсель" больше и острее атаковал, забил, получил численное преимущество, но в одном из эпизодов на последних минутах невнимательно сыграл в защите. Поэтому вместо трех очков – только одно.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги Европы.

“Локомотив” Москва – “Олимпик Марсель” 1:1
Голы: Анджорин 89 - Ундер 59 (пен.)

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В статье: Локомотив (Москва) Марсель (Франция)
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