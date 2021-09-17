Локомотив - Марсель 1:1. Обзор матча и видео голов

Это единственный представитель России, который на неделе не проиграл и добыл хотя бы какие-то очки. Хотя все было на тоненького. "Марсель" больше и острее атаковал, забил, получил численное преимущество, но в одном из эпизодов на последних минутах невнимательно сыграл в защите. Поэтому вместо трех очков – только одно.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги Европы.

“Локомотив” Москва – “Олимпик Марсель” 1:1

Голы: Анджорин 89 - Ундер 59 (пен.)