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Неудача Зубкова и компании. ВИДЕО, как Ференцварош потерпел поражение от Байера в Лиге Европы

Лига Европы
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Хотя вел по ходу поединка

Неудача Зубкова и компании. ВИДЕО, как Ференцварош потерпел поражение от Байера в Лиге Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Ференцварош" уже не такая украинизирована команда, как раньше, однако интерес остается. Здесь до сих пор выступает игрок сборной Украины Александр Зубков и вчера он вышел в основном составе на поединок первого тура ЛЕ против "Байера". Венгры вели в счете 1:0, но не удержали преимущество. Голы немцев в каждом из таймов обусловили поражение "Фради".

Зубков сыграл 86 минут, после чего был заменен. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча "Байер" - "Ференцварош".

"Байер" - "Ференцварош" 2:1 (1:1)
Голы: Паласиос 37, Вирц 69 - Райан Ммае 8

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В статье: Байер (Леверкузен) Ференцварош (Будапешт)
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