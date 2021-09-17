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Сбой настроек команды Стивена Джеррарда. Как Рейнджерс проиграл Лиону. ВИДЕО

Лига Европы
(1 голосов)

Лига Европы онлайн, видеообзор матча от 16.09.2021

Сбой настроек команды Стивена Джеррарда. Как Рейнджерс проиграл Лиону. ВИДЕО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В прошлом году "Рейнджерс" провел мощную еврокампанию, поспособствовав тому, что Шотландия опередила Украину в Таблице коэффициентов, лишив нашу страну шанса и дальше получать прямое место в группе Лиги чемпионов. Однако сейчас "Рейнджерс" немного сдал. Рано вылетел из квалификации Лиги чемпионов, теперь вот неудачно начал Лигу Европы.

Хотя матч был интересный, игра не односторонняя. "Лион" просто лучше распорядился своими моментами. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча первого тура Лиги Европы.

Глазго, "Айброкс"
"Рейнджерс" – "Лион" 0:2
Голы: Экамби (23), Тавернье (55, автогол)

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В статье: Рейнджерс (Глазго)
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