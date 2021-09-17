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Сбой настроек команды Стивена Джеррарда. Как Рейнджерс проиграл Лиону. ВИДЕО
Лига Европы онлайн, видеообзор матча от 16.09.2021
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В прошлом году "Рейнджерс" провел мощную еврокампанию, поспособствовав тому, что Шотландия опередила Украину в Таблице коэффициентов, лишив нашу страну шанса и дальше получать прямое место в группе Лиги чемпионов. Однако сейчас "Рейнджерс" немного сдал. Рано вылетел из квалификации Лиги чемпионов, теперь вот неудачно начал Лигу Европы.
Хотя матч был интересный, игра не односторонняя. "Лион" просто лучше распорядился своими моментами. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча первого тура Лиги Европы.
Глазго, "Айброкс"
"Рейнджерс" – "Лион" 0:2
Голы: Экамби (23), Тавернье (55, автогол)
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