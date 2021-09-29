  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Украинские арбитры получили назначение на матч Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинские арбитры получили назначение на матч Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Бригада Евгения Арановского будет работать на поединке 2-го тура ЛЕ

Украинские арбитры получили назначение на матч Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На поединке второго тура группового раунда Лиги Европы в квартете В "Штурм" (Австрия) - ПСВ (Нидерланды) будет работать украинский судейская бригада во главе с Евгением Арановским.

На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Четвертый арбитр - Виталий Романов. Арбитр VAR - Денис Шурман, ассистент арбитра VAR - Виктор Матяш.

Напомним, матч "Штурм" - "ПСВ" состоится 30 сентября в Грац. Начало - в 19:45.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Арановский Штурм (Грац) ПСВ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dabo76
29.09.2021 в 12:35
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...