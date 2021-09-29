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Украинские арбитры получили назначение на матч Лиги Европы
Бригада Евгения Арановского будет работать на поединке 2-го тура ЛЕ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На поединке второго тура группового раунда Лиги Европы в квартете В "Штурм" (Австрия) - ПСВ (Нидерланды) будет работать украинский судейская бригада во главе с Евгением Арановским.
На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Четвертый арбитр - Виталий Романов. Арбитр VAR - Денис Шурман, ассистент арбитра VAR - Виктор Матяш.
Напомним, матч "Штурм" - "ПСВ" состоится 30 сентября в Грац. Начало - в 19:45.
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Источник:УАФ
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dabo76
29.09.2021 в 12:35
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