Украинские арбитры получили назначение на матч Лиги Европы

На поединке второго тура группового раунда Лиги Европы в квартете В "Штурм" (Австрия) - ПСВ (Нидерланды) будет работать украинский судейская бригада во главе с Евгением Арановским.

На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Четвертый арбитр - Виталий Романов. Арбитр VAR - Денис Шурман, ассистент арбитра VAR - Виктор Матяш.

Напомним, матч "Штурм" - "ПСВ" состоится 30 сентября в Грац. Начало - в 19:45.