Лига Европа. Группа G, второй тур

30 сентября. Глазго, "Селтик Парк”

"Селтик” – "Байер” 22:00

Трансляция – Megogo

Селтик

С отъездом Брендана Роджерса "Селтик” перестал быть доминирующей силой Шотландии. В прошлом сезоне "Рейнджерс” Стивена Джеррарда привёз главному конкуренту 25 очков в Премьершипе. В нынешней кампании дела у "кельтов” идут не лучше – по три победы и поражения в чемпионате, и седьмая строчка по итогам семи туров.

"Селтик” героически прошёл АЗ в плей-офф квалификации Лиги Европы (3:2) и разгромил "Сент-Миррен” (6:0), но затем у команды Энджа Постекоглу пошёл откровенный спад. Поражения от "Рейнджерс” (1:0) и "Ливингстона” (1:0) и ничья с "Данди Юнайтед” (1:1) в последнем туре.

Ещё одно поражение пришлось на первый тур ЛЕ против "Бетиса” (4:3). "Селтик” лихо начал матч с 0:2 в первые полчаса – впереди блистал Альбиан Аети. Но потом команда Мануэля Пеллегрини резко отыгралась – форвард "бетикос” Борха Иглесиас просто разорвал оборону шотландцев рывками за спины защитников.

Байер

У "Байера” есть улучшенная версия Борхи Иглесиаса – Патрик Шик, который тоже умеет бежать за спину, обыграться с партнёром и здорово играет корпусом. После продуктивного Евро чех наконец начал забивать и в Бундеслиге, отметившись 4 раза в 6 играх. Кроме Шика в атаке блистает и 18-летний Флориан Виртц, у которого уже 4+4 в лиге. Но это лишь часть успеха "Байера”.

Приход швейцарца Джерардо Сеоане на тренерский мостик "фармацевтов” позволил вновь говорить о "Байере” как о претенденте на высокие места. Леверкузен очень опасен за счёт высокого прессинга и молниеносных контрвыпадов. Такая манера позволила им выиграть 4 из 5 последних матчей Бундеслиги и взлететь на второе место в Бундеслиге.

Особенно яркими выдались победы над "Боруссией” М (4:0) и "Аугсбургом” (1:4). Хотя такая манера и свои издержки – "Байер” лишь дважды в сезоне закончил игру без пропущенных мячей.

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Статистика и факты

"Байер” забивал в каждой игре сезона (2.6 гола в среднем за матч)

Флориан Виртц отмечался результативными действиями в каждой игре сезона

Фримпонг перешёл в "Байер” в январе как раз из "Селтика”. На его счету ассист в прошлом туре Бундеслиги и ещё два в игре первого тура ЛЕ

В последних 10 из 11 игр "Селтика” в ЛЕ было забито 3 и больше голов

В последних 6 из 7 играх "Байера” в ЛЕ было забито 3 и больше голов

Ориентировочные составы

"Селтик”: Харт – Монтгомери, Старфельд, Кальтер-Викерс, Ральстон – Тернбулл, Соро, Рогич – Жота, Аети, Абада

"Байер”: Градецки – Синкгравен, Та, Коссуну, Фримпонг – Деммирбай, Андрих – Адли, Виртц, Диаби – Аларио

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Селтик – Байер от UA-Футбол

Победа "Байера” 1:2. Обе команды любят играть смело и на встречных курсах. "Фармацевты” должны побеждать, учитывая их серьёзный настрой на Лигу Европы. Но без пропущенного уйти вряд ли удастся.