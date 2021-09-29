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Селтик – Байер. Прогноз на матч Лиги Европы на 30.09.21
Шотландцам будет нелегко выстоять
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Селтик
С отъездом Брендана Роджерса "Селтик” перестал быть доминирующей силой Шотландии. В прошлом сезоне "Рейнджерс” Стивена Джеррарда привёз главному конкуренту 25 очков в Премьершипе. В нынешней кампании дела у "кельтов” идут не лучше – по три победы и поражения в чемпионате, и седьмая строчка по итогам семи туров.
"Селтик” героически прошёл АЗ в плей-офф квалификации Лиги Европы (3:2) и разгромил "Сент-Миррен” (6:0), но затем у команды Энджа Постекоглу пошёл откровенный спад. Поражения от "Рейнджерс” (1:0) и "Ливингстона” (1:0) и ничья с "Данди Юнайтед” (1:1) в последнем туре.
Ещё одно поражение пришлось на первый тур ЛЕ против "Бетиса” (4:3). "Селтик” лихо начал матч с 0:2 в первые полчаса – впереди блистал Альбиан Аети. Но потом команда Мануэля Пеллегрини резко отыгралась – форвард "бетикос” Борха Иглесиас просто разорвал оборону шотландцев рывками за спины защитников.
Байер
У "Байера” есть улучшенная версия Борхи Иглесиаса – Патрик Шик, который тоже умеет бежать за спину, обыграться с партнёром и здорово играет корпусом. После продуктивного Евро чех наконец начал забивать и в Бундеслиге, отметившись 4 раза в 6 играх. Кроме Шика в атаке блистает и 18-летний Флориан Виртц, у которого уже 4+4 в лиге. Но это лишь часть успеха "Байера”.
Приход швейцарца Джерардо Сеоане на тренерский мостик "фармацевтов” позволил вновь говорить о "Байере” как о претенденте на высокие места. Леверкузен очень опасен за счёт высокого прессинга и молниеносных контрвыпадов. Такая манера позволила им выиграть 4 из 5 последних матчей Бундеслиги и взлететь на второе место в Бундеслиге.
Особенно яркими выдались победы над "Боруссией” М (4:0) и "Аугсбургом” (1:4). Хотя такая манера и свои издержки – "Байер” лишь дважды в сезоне закончил игру без пропущенных мячей.
Статистика и факты
"Байер” забивал в каждой игре сезона (2.6 гола в среднем за матч)
Флориан Виртц отмечался результативными действиями в каждой игре сезона
Фримпонг перешёл в "Байер” в январе как раз из "Селтика”. На его счету ассист в прошлом туре Бундеслиги и ещё два в игре первого тура ЛЕ
В последних 10 из 11 игр "Селтика” в ЛЕ было забито 3 и больше голов
В последних 6 из 7 играх "Байера” в ЛЕ было забито 3 и больше голов
Ориентировочные составы
"Селтик”: Харт – Монтгомери, Старфельд, Кальтер-Викерс, Ральстон – Тернбулл, Соро, Рогич – Жота, Аети, Абада
"Байер”: Градецки – Синкгравен, Та, Коссуну, Фримпонг – Деммирбай, Андрих – Адли, Виртц, Диаби – Аларио
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Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Селтик – Байер от UA-Футбол
Победа "Байера” 1:2. Обе команды любят играть смело и на встречных курсах. "Фармацевты” должны побеждать, учитывая их серьёзный настрой на Лигу Европы. Но без пропущенного уйти вряд ли удастся.
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