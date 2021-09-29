Лион – Брондбю. Прогноз на матч Лиги Европы на 30.09.2021

"Ткачи" должны разбираться

Лига Европы. Группа А, второй тур

30 сентября. Лион, "Парк Олимпик Лионне"

"Лион" – "Брондбю" 19:45

Трансляция – Megogo

Лион

"Ткачи" потихоньку входят в новый сезон и адаптируются к требованиям Петера Боса. В последних 6 матчах "Лион" уходил с поля победителем 4 раза – пострадали "Нант" (0:1), "Страсбур" (3:1), "Труа" (3:1) в Лиге 1, и "Рейнджерс" (0:2) в первом туре Лиги Европы. Ещё было поражение от ПСЖ (2:1) на "Парк де Пренс" с голом Икарди на 95-й минуте, и ничья с "Лорьяном" (1:1) в последнем туре – Эмерсон получил красную в дебюте и оставил свою команду в сложном положении.

Из-за дисквалификации в чемпионате ждём Эмерсона в старте и в четверг. Пара основных центрбеков Боатенг и Денайер оба ушли с поля в игре с "Лорьяном" с травмами, так что их места должны занять Диоманде и Дамьен. В полузащите всё в полном порядке, не хватает лишь форвардов. Мусса Дембеле многообещающе начал кампанию и сломался. Слимани тоже под вопросом.

Брондбю

В прошлом году "Брондбю" сенсационно стал чемпионом Дании, опередив "Митьюлланд" на один пункт. Но в этом сезоне "парни с западных окраин" и близко не демонстрируют игры того образца – всего две победы в первых 10 турах датской Суперлиги и место в нижней части таблицы.

"Брондбю" участвовал в квалификации Лиги Чемпионов, но в плей-офф дважды уступил "Ред Булл Зальцбург" со счётом 2:1. В первом туре Лиги Европы датчане выдали блеклую игру против "Спарты", зато были надёжны в обороне, заработав очко после матча без голов.

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Турнирная таблица

# Команда И В Н П З-П Очки 1 Лион 1 1 0 0 2-0 3 2 Брондбю 1 0 1 0 0-0 1 3 Спарта 1 0 1 0 0-0 1 4 Рейнджерс 1 0 0 1 0-2 0

Ориентировочные составы

"Лион": Лопеш – Эмерсон, Диоманде, Дамьен, Дюбуа – Какре, Гимараес – Шерки, Ауар, Пакета – Экамби

"Брондбю": Хермансен – Тшиембе, Макше, Рустед – Менса, Слиман, Радошевич, Френдруп, Бруус – Уре, Хедлунд

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Лион" – "Брондбю" от UA-Футбол

Прогноз: победа фаворита 2:0. "Лион" показывает приличный футбол, и чемпион Дании не должен доставлять большим трудностей. Проблемы в линии обороны и отсутствие профильных форвардов могут сказаться, поэтому крупного счёта не ждём.