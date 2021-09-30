Реал Сосьедад в тяжелом поединке вырвал ничью у Монако

Сегодня во 2-м туре Лиги Европы между собой встретились "Сосьедад" и "Монако". Нельзя сказать, что поединок прошел полностью под аккомпанемент французского клуба, но испанцы имели меньше возможностей отличиться.

Уже на 16 минуте матча свой гол забил Дисаси. После подачи Диопа с углового защитник выпрыгнул выше всех и пробил в левую штангу. От стойки произошел очень неприятный отскок в голову вратарю, а уже от нее - в ворота. Таким образом "монегаски" открыли счет.

Испанцы должны были реабилитироваться. Ближе к середине первого тайма хороший момент был у Оярасабаля. Порту с глубины отдал пас на ход испанцу. Тот принял возле штрафной площадки, но упустил момент, пробив ближе к угловому флажку. После этого испанцы пытались давить еще 5-10 минут, а затем сели в оборону. Перед перерывом Янузай навесил со стандартного положения, а Элустондо на дальней штанге пробил по воротам головой. Из-за неудачного отскока от газона мяч полетел немного выше ворот.

На второй тайм подопечные Альгуасиля вышли достаточно заряженными, и уже на 54-й минуте сравнял счет Микель Мерино. Янузай подал с углового, а испанец выпрыгнул выше всех и пробил головой в дальний угол. Голкипер не имел шансов в этом моменте. Гол получился очень похожим на первый мяч нашего поединка, который забил Дисаси.

После этого испанцы снова сели в оборону, а "Монако" начало давить и прессинговать. Игрокам "Реала" удавалось удерживать владение мячом даже несмотря на несколько замен атакующего плана от Ковача. Время от времени "Сосьедад" выбегал в быстрые атаки и приносил противнику проблемы. Несмотря на это, забить второй мяч не удалось.

Ближе к финальному свистку на поле произошло несколько потасовок между игроками - это ярко говорит о градусе встречи. Несмотря на это, счет на табло остался неизменным.

Лига Европы 2021/22, второй тур

Реал Сосьедад - Монако

Голы: Дисаси, 16 - Мерино, 53

Сосьедад: Ремиро, Гевара, Мерино, Муньос, Оярасабаль, Порту, Салдуа, Субельдия, Субименди, Элустондо, Янузай.

Монако: Нюбель, Бадиашиль, Боаду, Диатта, Диоп, Дисаси, Жан Лукас, Оливейра, Сидибе, Тчуамени, Фофана.

Предупреждения: Элустондо 90+2 - Марипан 87, Дисаси 90+1, Фолланд 90+1