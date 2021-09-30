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ЛЕ. Легия сенсационно обыграла Лестер, Олимпиакос разбил Фенербахче
Варшавский клуб возглавил свою группу, Айнтрахт прервал серию ничьих
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы, второй тур
Группа A
Голы: Токо Экамби 64, Токо Экамби 71, Ауар 86
“Спарта” Прага – “Рейнджерс” 1:0
Гол: Ханко 29
Удаление: Камара 74 (“Рейнджерс”)
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Лион"
|2
|2
|0
|0
|5-0
|+5
|6
|2
|"Спарта"
|2
|1
|1
|0
|1-0
|+1
|4
|3
|"Брондбю"
|2
|0
|1
|1
|0-3
|-3
|1
|4
|"Рейнджерс"
|2
|0
|0
|2
|0-3
|-3
|0
Группа B
Голы: Мерино 53 – Дисаси 16
“Штурм” Грац – “ПСВ” Эйндховен 1:4
Голы: Станкович 55 – Сангаре 32, Захави 51, Макс 74, Вертессен 78
Удаление: Сангаре 89 (“ПСВ”)
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"ПСВ"
|2
|1
|1
|0
|6-3
|+3
|4
|2
|"Монако"
|2
|1
|1
|0
|2-1
|+1
|4
|3
|"Реал Сосьедад"
|2
|0
|2
|0
|3-3
|0
|2
|4
|"Штурм"
|2
|0
|0
|2
|1-5
|-4
|0
Группа C
“Легия” Варшава – “Лестер” 1:0
Гол: Эмрели 31
“Наполи” – “Спартак” Москва 2:3
Голы: Эльмас 1, Осимхен 90+4 – Промес 55, Игнатов 80, Промес 90+1
Удаления: Руи 30 (“Наполи”) – Кофрие 82 ("Спартак")
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Легия"
|2
|2
|0
|0
|2-0
|+2
|6
|2
|"Спартак"
|2
|1
|0
|1
|3-3
|0
|3
|3
|"Наполи"
|2
|0
|1
|1
|4-5
|-1
|1
|4
|"Лестер Сити"
|2
|0
|1
|1
|2-3
|-1
|1
Группа D
“Фенербахче” – “Олимпиакос” 0:3
Голы: Сораеш 6, Масурас 62, Масурас 68
“Антверпен” – “Айнтрахт” Франкфурт 0:1
Гол: Пасиенсия 90+1
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Олимпиакос"
|2
|2
|0
|0
|5-1
|+4
|6
|2
|"Айнтрахт"
|2
|1
|1
|0
|2-1
|+1
|4
|3
|"Фенербахче"
|2
|0
|1
|1
|1-4
|-3
|1
|4
|"Ройял Антверпен"
|2
|0
|0
|2
|1-3
|-2
|0
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