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ЛЕ. Легия сенсационно обыграла Лестер, Олимпиакос разбил Фенербахче  

Лига Европы
(1 голосов)

Варшавский клуб возглавил свою группу, Айнтрахт прервал серию ничьих 

ЛЕ. Легия сенсационно обыграла Лестер, Олимпиакос разбил Фенербахче  

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, второй тур

Группа A

“Лион” – “Брондбю” 3:0

Голы: Токо Экамби 64, Токо Экамби 71, Ауар 86

“Спарта” Прага – “Рейнджерс” 1:0

Гол: Ханко 29

Удаление: Камара 74 (“Рейнджерс”)

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Лион" 2 2 0 0 5-0 +5 6
2 "Спарта" 2 1 1 0 1-0 +1 4
3 "Брондбю" 2 0 1 1 0-3 -3 1
4 "Рейнджерс" 2 0 0 2 0-3 -3 0

Группа B

“Реал Сосьедад” – “Монако” 1:1

Голы: Мерино 53 – Дисаси 16

“Штурм” Грац – “ПСВ” Эйндховен 1:4

Голы: Станкович 55 – Сангаре 32, Захави 51, Макс 74, Вертессен 78

Удаление: Сангаре 89 (“ПСВ”)

# Команда И В Н П М РМ О
1 "ПСВ" 2 1 1 0 6-3 +3 4
2 "Монако" 2 1 1 0 2-1 +1 4
3 "Реал Сосьедад" 2 0 2 0 3-3 0 2
4 "Штурм" 2 0 0 2 1-5 -4 0

Группа C

“Легия” Варшава – “Лестер” 1:0

Гол: Эмрели 31

“Наполи” – “Спартак” Москва 2:3

Голы: Эльмас 1, Осимхен 90+4 – Промес 55, Игнатов 80, Промес 90+1

Удаления: Руи 30 (“Наполи”) – Кофрие 82 ("Спартак")

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Легия" 2 2 0 0 2-0 +2 6
2 "Спартак" 2 1 0 1 3-3 0 3
3 "Наполи" 2 0 1 1 4-5 -1 1
4 "Лестер Сити" 2 0 1 1 2-3 -1 1

Группа D

“Фенербахче” – “Олимпиакос” 0:3

Голы: Сораеш 6, Масурас 62, Масурас 68

“Антверпен” – “Айнтрахт” Франкфурт 0:1

Гол: Пасиенсия 90+1

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Олимпиакос" 2 2 0 0 5-1 +4 6
2 "Айнтрахт" 2 1 1 0 2-1 +1 4
3 "Фенербахче" 2 0 1 1 1-4 -3 1
4 "Ройял Антверпен" 2 0 0 2 1-3 -2 0
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В статье: Фенербахче (Стамбул) Олимпиакос (Пирей) Рейнджерс (Глазго) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Лига Европы Лион Спартак (Москва) Легия (Варшава) Игорь Харатин Брондбю Спарта (Прага) ПСВ (Эйндховен) Наполи (Неаполь) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Штурм (Грац) Монако Антверпен Лестер Сити Джоель Абу Ханна
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