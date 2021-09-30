Наполи - Спартак 2:3. Удаление, которое изменило планы

Лига Европы, группа C, второй тур

"Стадио Диего Армандо Марадона" (Неаполь)

Главный арбитр: Иван Кружляк (Словакия)

Впервые в своей истории "Наполи" проиграл российскому клубу на домашнем поле. Празднику "Спартаку" добавляет еще тот факт, что москвичи впервые с 1989 года победили в команды из Италии.

Матч для гостей сразу начался неудачно. Уже на 11 секунде "партенопейцы" завершили свою атаку голом. Не обошлось и без ошибки: голкипер Максименко не удержал мяч в руках, а Эльмас расстрелял пустой угол ворот.

Хозяева не остановились после забитого гола и продолжили нагружать оборону соперника. Опасный момент был создан для Политано, который уже готов был праздновать после своего удара в угол ворот, но тут уже голкипер гостей сыграл уверенно. Напор бы продолжился и в дальнейшем, если бы не опрометчивая игра от Руя. 30-летний португалец так сильно хотел отобрать мяч, что въехал сзади в ноги сопернику. Прямая красная карточка без вопросов к арбитру.

"Спартак" в большинстве получил крылья, однако в атаку они побежали не сразу. Еще момент был у Зелинского, но его удару головой из района точки пенальти не хватило нескольких сантиметров ниже к голу. Все-таки москвичи наконец пошли в постоянный наступление, только из-за этого Спалетти снял Инсинье с игры, выпустив на место Руя Малькюи. На этом атакующий потенциал хозяев иссяк.

19 минут дополнительного времени переиграли команды по сумме двух половин встречи. Вышел больше чем отдельный экстратайм. Во время первого компенсированного времени арбитр назначил пенальти в ворота "Наполи", однако VAR показал, что Промес сам искал контакт. Еще состоялась небольшая потасовка - не поделили игроки мяч.

Промес первую половину встречи провел очень плохо: слился с полем. А вот после перерыва он исправился, сразу начав с гола. Мяч после прострела Моузеса после нескольких рикошетов дошел до Квинси, а он уже поразил левый угол ворот.

На 80-й минуте гости неожиданно вышли вперед. "Наполи" провалился контратаку соперника, а Игнатов красиво с линии штрафной попал прямо в угол. Третий гол "Спартак" тоже забил после ошибок обороны соперника - подопечные Спалетти бросили все силы, чтобы отыграться, однако свободные зоны у ворот Мерета были огромными. Промес оформил дубль. Даже удаление Кофрие не помогло хозяевам. Хватило их только на один гол: Осимхен поразил пустые ворота после прострела Ди Лоренцо.

Неожиданное положение в группе C после двух туров. Казалось бы, очевидные лидеры "Наполи" и "Лестер" должны были без вопросов лидировать, однако на первых двух местах расположились "Легия" (6 очков) и "Спартак" (3). "Партенопейцы" сейчас идут на третьей позиции с одним зачетным пунктом в активе. И это при том, что они играли основным составом два поединка.

"Наполи" - "Спартак" 2:3

Голы: Элиф Эльмас 1, Виктор Осимхен 90+4 – Квинси Промес 55, 90, Михаил Игнатов 81

"Наполи": Мерет - Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руй - Эльмас, Руис, Зелинский (Замбо Ангисса 46) - Политано (Лосано 74), Петанья (Осимхен 46), Инсинье (Малькюи 41)

"Спартак": Максименко - Кофрие, Жиго, Джикия - Моузес, Литвинов (Игнатов 74), Бакаев (Ломовицький 89), Умяров, Айртон - Понсе (Соболев 45+1), Промес

Предупреждения: Ди Лоренцо 45+8, Кулибали 66, Руис 78, Манолас 85 - Понсе 43, Литвинов 45+1, Соболев 45+8, Кофрие 66, 82, Айртон 77, Витория 86 (тренер), Максименко 89, Умяров 90+10

Удаления: Руй 29 (прямая красная) - Кофрие 82 (вторая желтая)